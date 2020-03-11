В Госдуме предложили объявить лыжника Большунова спортсменом года

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал досрочную победу россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.

«Александр Большунов — наш выдающийся лыжник. Его успех подарил нам победы, которых в российском спорте не было давно», — цитирует депутата Sport24.

Он также отметил, что Большунов одолел извечных соперников сборной России в лице Норвегии, хотя, по его мнению, отечественный лыжник изначально находился в более проигрышной позиции, так как норвежцы имеют разрешение на использование ряда препаратов. Кроме того, Свищёв поблагодарил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«Конечно, Большунова уже сейчас можно объявить спортсменом года. И везде пропагандировать этот успех. А то у нас некоторые СМИ и многочисленные эксперты любят больше мусолить скандалы, связанные с допингом или с очередным провалом футболистов, тогда как отмечать нужно прежде всего победы российского спорта, тем более такую великую, как победа Большунова», — добавил Свищёв.

Из-за отказа норвежцев ехать на этапы в Северную Америку россиянин Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира. Сборная Норвегии отказалась участвовать из-за эпидемии коронавируса.

Ранее глава ФЛГР высказалась о досрочной победе Большунова в зачёте Кубка мира.