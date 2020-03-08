Глава ФЛГР: Большунов сегодня спас российский лыжный спорт

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.

«Я уже пишу своей команде, что Саня сегодня спас российский лыжный спорт. Саня молодец — не то слово. Видно было, что гонка тяжёлая, но он проявил все свои бойцовские качества, просто молодец!» — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Она отметила, что спортсмен почувствовал вкус побед, и это только помогает ему двигаться вперёд. Глава федерации также обратила внимание, что Большунов не допускает прошлогодних ошибок и вырос в тактическом плане.

Большунов выиграл марафон на 50 км в Норвегии, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды.

Ранее тренер сборной Норвегии назвал Большунова лыжником без слабых мест.

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