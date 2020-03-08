Глава ФЛГР: Большунов сегодня спас российский лыжный спорт
«Я уже пишу своей команде, что Саня сегодня спас российский лыжный спорт. Саня молодец — не то слово. Видно было, что гонка тяжёлая, но он проявил все свои бойцовские качества, просто молодец!» — цитирует Вяльбе РИА Новости.
Она отметила, что спортсмен почувствовал вкус побед, и это только помогает ему двигаться вперёд. Глава федерации также обратила внимание, что Большунов не допускает прошлогодних ошибок и вырос в тактическом плане.
Большунов выиграл марафон на 50 км в Норвегии, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды.
Ранее тренер сборной Норвегии назвал Большунова лыжником без слабых мест.