Тренер сборной Норвегии назвал Большунова лыжником без слабых мест

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился мнением о российском спортсмене Александре Большунове.

«Большунов — идеальный лыжник без слабых мест, я думаю, что он уж точно сильнейший дистанционный гонщик из тех, что я видел когда-либо. Клебо, наверное, быстрее его, но он недостаточно вынослив для полтинника», — приводит слова Носсума «Матч ТВ».

Большунов выиграл королевский марафон на 50 км в Норвегии, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды.

Ранее Большунов высказался после победы в королевском лыжном марафоне в Норвегии.