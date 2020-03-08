Тренер сборной Норвегии назвал Большунова лыжником без слабых мест
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«Большунов — идеальный лыжник без слабых мест, я думаю, что он уж точно сильнейший дистанционный гонщик из тех, что я видел когда-либо. Клебо, наверное, быстрее его, но он недостаточно вынослив для полтинника», — приводит слова Носсума «Матч ТВ».
Большунов выиграл королевский марафон на 50 км в Норвегии, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды.
Ранее Большунов высказался после победы в королевском лыжном марафоне в Норвегии.