FIS отреагировала на отказ сборной Норвегии сняться с этапов КМ в США и Канаде

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Вегард Ульванг прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в этапах Кубка мира в Северной Америке из-за распространения коронавируса.

«Это кризисная ситуация, национальная катастрофа, и никто не знает, какой станет ситуация через 14 дней. Это серьёзно, ситуация накаляется. Ты даже не знаешь, сможешь ли полететь домой. Наши действия в данном случае второстепенны. Решение сборной Норвегии вполне можно понять», — приводит слова Ульванга NRK.

Он отметил, что гонки в Канаде должны состояться, но решение, скорее всего, будет принимать совет FIS.

Из-за отказа норвежцев ехать на этапы в Северную Америку россиянин Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

Ранее Йоханнес Клебо высказался об отказе Норвегии от поездки в Северную Америку на этапы КМ по лыжным гонкам.