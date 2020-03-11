FIS отреагировала на отказ сборной Норвегии сняться с этапов КМ в США и Канаде

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Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Вегард Ульванг прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в этапах Кубка мира в Северной Америке из-за распространения коронавируса.
FIS отреагировала на отказ сборной Норвегии сняться с этапов КМ в США и Канаде
  • РИА Новости

«Это кризисная ситуация, национальная катастрофа, и никто не знает, какой станет ситуация через 14 дней. Это серьёзно, ситуация накаляется. Ты даже не знаешь, сможешь ли полететь домой. Наши действия в данном случае второстепенны. Решение сборной Норвегии вполне можно понять», — приводит слова Ульванга NRK

Он отметил, что гонки в Канаде должны состояться, но решение, скорее всего, будет принимать совет FIS.

Из-за отказа норвежцев ехать на этапы в Северную Америку россиянин Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

Ранее Йоханнес Клебо высказался об отказе Норвегии от поездки в Северную Америку на этапы КМ по лыжным гонкам.

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