FIS отреагировала на отказ сборной Норвегии сняться с этапов КМ в США и Канаде
- РИА Новости
«Это кризисная ситуация, национальная катастрофа, и никто не знает, какой станет ситуация через 14 дней. Это серьёзно, ситуация накаляется. Ты даже не знаешь, сможешь ли полететь домой. Наши действия в данном случае второстепенны. Решение сборной Норвегии вполне можно понять», — приводит слова Ульванга NRK.
Он отметил, что гонки в Канаде должны состояться, но решение, скорее всего, будет принимать совет FIS.
Из-за отказа норвежцев ехать на этапы в Северную Америку россиянин Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.
Ранее Йоханнес Клебо высказался об отказе Норвегии от поездки в Северную Америку на этапы КМ по лыжным гонкам.