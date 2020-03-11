Клебо высказался об отказе Норвегии от поездки в Северную Америку на этапы КМ по лыжным гонкам
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- РИА Новости
«Я на 100% поддерживаю решение федерации. Мы должны внести общий вклад в ограничение распространения коронавируса», — приводит слова лыжника NRK.
Он признался, что хотел выиграть спринт и ему обидно, что этого не получится, но, по его мнению, существуют более важные вещи.
Из-за отказа норвежцев ехать на этапы в Северную Америку Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов стал первым лыжником в истории России, выигравшим зачёт КМ.