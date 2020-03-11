Клебо высказался об отказе Норвегии от поездки в Северную Америку на этапы КМ по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал решение Федерации лыжных видов спорта страны отказаться от участия в этапах Кубка мира в Северной Америке из-за распространения коронавируса.

«Я на 100% поддерживаю решение федерации. Мы должны внести общий вклад в ограничение распространения коронавируса», — приводит слова лыжника NRK.

Он признался, что хотел выиграть спринт и ему обидно, что этого не получится, но, по его мнению, существуют более важные вещи.

Из-за отказа норвежцев ехать на этапы в Северную Америку Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов стал первым лыжником в истории России, выигравшим зачёт КМ.