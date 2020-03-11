Клебо высказался об отказе Норвегии от поездки в Северную Америку на этапы КМ по лыжным гонкам

Короткая ссылка
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал решение Федерации лыжных видов спорта страны отказаться от участия в этапах Кубка мира в Северной Америке из-за распространения коронавируса.
Клебо высказался об отказе Норвегии от поездки в Северную Америку на этапы КМ по лыжным гонкам
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я на 100% поддерживаю решение федерации. Мы должны внести общий вклад в ограничение распространения коронавируса», — приводит слова лыжника NRK.

Он признался, что хотел выиграть спринт и ему обидно, что этого не получится, но, по его мнению, существуют более важные вещи.

Из-за отказа норвежцев ехать на этапы в Северную Америку Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов стал первым лыжником в истории России, выигравшим зачёт КМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить