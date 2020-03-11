Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачёт КМ из-за отказа норвежцев ехать в Америку

Российский лыжник Александр Большунов досрочно завоевал Большой Хрустальный глобус, который вручается за победу в итоговом зачёте Кубка мира.

Это стало ясно после того, как сборная Норвегии отказалась выступить на этапах турнира в Канаде и США из-за коронавируса, сообщает «Спорт-экспресс».

Большунов сейчас возглавляет генеральную классификацию с 2221 очком. Шансы обойти его имеет норвежец Йоханнес Клэбо, у которого 1726 баллов. Остальные соперники уступают россиянину слишком много.

Ранее сообщалось, что лыжник Крюгер надеется, что его простили в России за столкновение с Большуновым.