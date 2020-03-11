Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачёт КМ из-за отказа норвежцев ехать в Америку
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Это стало ясно после того, как сборная Норвегии отказалась выступить на этапах турнира в Канаде и США из-за коронавируса, сообщает «Спорт-экспресс».
Большунов сейчас возглавляет генеральную классификацию с 2221 очком. Шансы обойти его имеет норвежец Йоханнес Клэбо, у которого 1726 баллов. Остальные соперники уступают россиянину слишком много.
Ранее сообщалось, что лыжник Крюгер надеется, что его простили в России за столкновение с Большуновым.