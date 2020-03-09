Лыжник Крюгер надеется, что его простили в России за столкновение с Большуновым

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион норвежец Симен Хегстад Крюгер выразил надежду, что его простили в России за столкновение с российским лыжником Александром Большуновым на этапе «Ски Тура».
Лыжник Крюгер надеется, что его простили в России за столкновение с Большуновым
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Некоторые русские были очень злыми. Думаю, в российских СМИ этот инцидент представили не так, как было на самом деле», — цитирует Крюгера Dagbladet.

По словам норвежца, у него нет врагов среди российских лыжников, а в инциденте с Большуновым всё вышло достаточно неуклюже.

«Сообщения не повлияли на меня. Было много забавных комментариев, которые я прочитал через переводчик. Надеюсь, в России меня простили», — добавил Крюгер.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Большунова в масс-старте на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить