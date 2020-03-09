Лыжник Крюгер надеется, что его простили в России за столкновение с Большуновым

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Симен Хегстад Крюгер выразил надежду, что его простили в России за столкновение с российским лыжником Александром Большуновым на этапе «Ски Тура».

«Некоторые русские были очень злыми. Думаю, в российских СМИ этот инцидент представили не так, как было на самом деле», — цитирует Крюгера Dagbladet.

По словам норвежца, у него нет врагов среди российских лыжников, а в инциденте с Большуновым всё вышло достаточно неуклюже.

«Сообщения не повлияли на меня. Было много забавных комментариев, которые я прочитал через переводчик. Надеюсь, в России меня простили», — добавил Крюгер.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Большунова в масс-старте на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.