«Россия могла заплатить»: как лыжника Большунова обвинили в подкупе водителя снегохода ради победы на «Ски Туре»

Российского лыжника Александра Большунова обвинили в том, что во время гонки на 34 км в рамках «Ски Тура» он укрывался от ветра за снегоходом с оператором, что позволило ему одержать победу. А норвежец Эмиль Иверсен рассказал, что водитель, возможно, «был подкуплен», чтобы он шёл по нужной для Большунова траектории. Сам российский спортсмен категорически отверг эти подозрения.

Победа Александра Большунова на ключевом четвёртом этапе «Ски Тура» — многодневной гонки наподобие «Тур де Ски» — вызвала настоящую истерию в рядах сборной Норвегии. Российского лыжника сначала заподозрили в том, что по ходу гонки с общего старта он бежал за снегоходом с телеоператором, обеспечив себе таким образом нечестное преимущество, а потом и вовсе обвинили во взятке водителю.

В четверг в рамках «Ски Тура» должна была состояться гонка между шведской деревней Сторлиен и норвежским местечком Мерокером, в ходе которой участники пересекли бы границу двух стран. Из-за непогоды забег пришлось полностью перенести в Норвегию и поменять его формат — лыжникам предстояло пробежать 17 километров от стадиона в гору и вернуться обратно. В тех случаях, когда маршрут проходит не по кругу, а по прямой, спортсменов обычно снимают для телевидения с помощью операторов на снегоходах, один из которых едет прямо перед участниками.

Для лидера Кубка мира Большунова гонка начиналась неудачно. На 15-м километре он сломал палку, и дальше долгое время пришлось бежать с коротким инвентарём Дениса Спицова. Затем Большунов вовсе упал на трассе, потеряв ещё несколько драгоценных секунд. К счастью, обе неудачи россиянина норвежцы оставили без внимания и не попытались ими воспользоваться, так что когда Большунов пришёл в себя, то начал наращивать преимущество над соперниками и в конце концов выиграл с отрывом в 51 секунду. По сути он обеспечил себе ещё один титул в многодневках за сезон и практически гарантировал победу в Кубке мира.

Привыкшие сами выигрывать любые лыжные гонки норвежцы пребывали в шоке от происходящего и пытались найти объяснение тому разгрому, который им учинил Большунов. И ответ был найден. Симен Хегстад Крюгер заявил, что россиянин извлёк преимущество из того, что следовал вслед снегоходом с телекамерой, укрывавшим лыжника от потока ветра.

«Пожалуй, снегоход некоторое время двигался слишком близко к нему. А в это время был ужасно сильный боковой ветер. Если снегоход двигается рядом с лыжником, это не очень хорошо. Мы обсуждали эту ситуацию. Если снегоход шёл близко к нему, то это свидетельствует о непрофессионализме водителя. Ему нужно было понимать направление ветра и осознавать, что поток приходится на снегоход, а не на лыжника. Водитель должен всё это понимать, чтобы не влиять на результат. В то же время я злюсь на себя из-за того, что не смог навязать борьбу Большунову», — приводит слова норвежца «Чемпионат» со ссылкой на Dagbladet.

Крюгер сам недавно стал героем скандала, когда упал перед Большуновым и не позволил ему пробиться в финал спринта на предыдущем этапе «Ски Тура». Из-за этого россиянин лишился шанса побороться за медаль, а опережавший его в общем зачёте многодневки Пол Голберг увеличил задел до 23 секунд. В ответ на обвинения в умышленном «устранении» Большунова Крюгер лишь заявил, что всё произошло случайно.

Ещё один норвежский лыжник Эмиль Иверсен не только поддержал версию о снегоходе, но и даже предположил, что в сборной России подкупили водителя, чтобы тот своеобразно помог Большунову сэкономить силы на дистанции.

«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю. Но для начала мне нужно посмотреть кадры из телетрансляции. Если всё так, я буду удивлён», — скорее всего, в шутку заявил двукратный чемпион мира.

Большунов все обвинения в нечестной борьбе отверг. Он заявил, что едва видел злополучный снегоход и не двигался вслед за ним намеренно.

«Не помню, чтобы я следовал за снегоходом. Был очень сильный ветер и плохая видимость. Я никак не мог контролировать снегоход. Не думаю, что у меня было преимущество. Если Крюгер и Иверсен и уверены, что у меня было преимущество, то они будут стоять на своём. Но это просто чушь. Соперники могли догнать меня, но не сумели этого сделать», — ответил россиянин.

Впрочем, не всем норвежцам пришлась по душе теория со снегоходом. Большунова поддержал Финн Хоген Крог, который заявил, что никак на ход гонки это транспортное средство повлиять не могло.

«Сложно сказать. На одном из поворотов снегоход подъехал очень близко ко мне, из-за этого в лицо мне полетел снег. Не думаю, что это комфортно. Когда снегоход был рядом, я махал, чтобы водитель отъехал. По крайней мере я не думаю, что наличие снегохода рядом дарит огромное преимущество. Одно очевидно: Большунов выиграл, потому что был лучшим», — отметил лыжник.

Для циклических видов спорта характерны размышления о том, что иногда спортсмены идут на хитрости и пользуются преимуществом от посторонних движущихся объектов или пейсмейкеров. В основном такое происходит в шоссейном велоспорте, где спортсменов сопровождают «технички» (специальный транспорт для сопровождения и оказания техпомощи во время гонок. — RT) и могут в теории кого-то «подвезти». Лыжные гонки с подобной проблемой сталкиваются редко, так как всё реже участники соревнуются на местности, недоступной для стационарных телекамер. Но даже когда в прошлом организаторам для съёмки приходилось выпускать снегоходы, победитель гонок не получал обвинений в том в нечестной борьбе. Как минимум таких подозрений норвежцы не высказывали в адрес своей соотечественницы Терезы Йохауг, выигравшей женский масс-старт в тот же день.