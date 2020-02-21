Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам: Большунов всех разбил

Короткая ссылка
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам: Большунов всех разбил
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Победа в «Туре» была нашей целью, но тактика всегда основывается на физических возможностях. В данном случае я не знаю, какая тактика должна была использоваться. Большунов в любом случае оторвался бы. Он просто ушёл от всех. Он всех разбил. Это впечатляет», — приводит слова Носсума NRK

Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура».

Ранее норвежский лыжник Симен Крюгер выразил мнение, что снегоход помог Большунову в масс-старте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить