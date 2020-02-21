Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам: Большунов всех разбил

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на этапе «Ски Тура» в Мерокере.

«Победа в «Туре» была нашей целью, но тактика всегда основывается на физических возможностях. В данном случае я не знаю, какая тактика должна была использоваться. Большунов в любом случае оторвался бы. Он просто ушёл от всех. Он всех разбил. Это впечатляет», — приводит слова Носсума NRK.

Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура».

Ранее норвежский лыжник Симен Крюгер выразил мнение, что снегоход помог Большунову в масс-старте.