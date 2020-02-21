Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам: Большунов всех разбил
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- РИА Новости
«Победа в «Туре» была нашей целью, но тактика всегда основывается на физических возможностях. В данном случае я не знаю, какая тактика должна была использоваться. Большунов в любом случае оторвался бы. Он просто ушёл от всех. Он всех разбил. Это впечатляет», — приводит слова Носсума NRK.
Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура».
Ранее норвежский лыжник Симен Крюгер выразил мнение, что снегоход помог Большунову в масс-старте.