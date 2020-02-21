Лыжник Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте

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Норвежец Симен Крюгер считает, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову в масс-старте на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
Лыжник Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Снегоход, вероятно, определённое время двигался слишком близко к Большунову. В это время дул сильный боковой ветер. Если он едет рядом с лыжником, это не очень хорошо», — цитирует Крюгера Dagbladet.

По его мнению, снегоход мог прикрывать Большунова от ветра, и это могло влиять на результат спортсмена.

Большунов выиграл масс-старт в Мерокере. До этого Большунов и Крюгер столкнулись в спринте на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала неспортивным инцидент между Крюгером и Большуновым в спринте на «Ски Туре».

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