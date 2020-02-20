Вяльбе назвала неспортивным инцидент между Крюгером и Большуновым на «Ски Туре»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала столкновение между норвежцем Сименом Крюгером и россиянином Александром Большуновым в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.
Вяльбе назвала неспортивным инцидент между Крюгером и Большуновым на «Ски Туре»
  • РИА Новости

«Саша и не расклеивался после инцидента, это неприятно всегда, явно видно, что это неспортивная борьба, но сегодня вот Крюгер «отдохнул», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что не может сказать, как в команде оценивают данный инцидент, потому что не хотят лишний раз напоминать спортсменам о случившемся.

«Лично моё мнение — надо проигрывать достойно, нельзя так. Они уже не знают, что и придумать, это некрасиво, спорт — это не только первые места, но и красивая борьба, когда всё интересно», — добавила глава ФЛГР.

В результате столкновения и, как следствие, падения и Большунов, и Крюгер не сумели выйти в финал спринта.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.

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