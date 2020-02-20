Вяльбе назвала неспортивным инцидент между Крюгером и Большуновым на «Ски Туре»
- РИА Новости
«Саша и не расклеивался после инцидента, это неприятно всегда, явно видно, что это неспортивная борьба, но сегодня вот Крюгер «отдохнул», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Она отметила, что не может сказать, как в команде оценивают данный инцидент, потому что не хотят лишний раз напоминать спортсменам о случившемся.
«Лично моё мнение — надо проигрывать достойно, нельзя так. Они уже не знают, что и придумать, это некрасиво, спорт — это не только первые места, но и красивая борьба, когда всё интересно», — добавила глава ФЛГР.
В результате столкновения и, как следствие, падения и Большунов, и Крюгер не сумели выйти в финал спринта.
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.