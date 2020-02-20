Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Швеции

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Россиянин преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 34,9 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, проигравший российскому лыжнику 51,7 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Эмиль Иверсен. Российский лыжник Андрей Мельниченко занял десятое место, Евгений Белов финишировал 13-м, Иван Якимушкин — 15-м, Денис Спицов — 17-м, Артём Мальцев — 27-м, Андрей Ларьков — 36-м, а Глеб Ретивых — 60-м. Ранее Большунов заявил, что станет злее после падения на «Ски Туре».