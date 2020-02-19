Большунов заявил, что станет злее после падения на «Ски Туре»
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- РИА Новости
«Если отмены гонки не будет и мы действительно завтра проедем 38 км, то падение не окажет никакого влияния на итоговый результат. Скажу так: я даже буду злее», — цитирует Большунова NRK.
Во время спринта россиянин споткнулся об упавшего норвежца Симена Хегстада Крюгера. Победителем гонки стал другой норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, сокративший отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков.
Масс-старт свободным стилем протяжённостью 38 км из шведского Сторлиена в норвежский Мерокер состоится 20 февраля.
Ранее Клебо прокомментировал слова Большунова.