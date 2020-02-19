«Моё мнение — всё было честно»: что говорят в России о столкновении Большунова с норвежцем на этапе КМ по лыжным гонкам

Норвежец Симен Крюгер не собирался намеренно сбивать Александра Большунова в финале спринта в рамках многодневки «Ски Тур». Об этом заявил олимпийский чемпион Александр Легков. По его словам, скандинаву это было просто невыгодно, так как он сам боролся за очки. В свою очередь, сам пострадавший россиянин ранее обвинил оппонента в нечестности. А тренер отечественной сборной Юрий Бородавко списал высказывания подопечного на эмоции.

«На мой взгляд, это просто несправедливо»

Российский лыжник Александр Большунов, не сумевший выйти в финал спринта на многодневке «Ски Тур», назвал странным поведение своего соперника из Норвегии Симена Крюгера. Россиянин потерпел поражение из-за падения после столкновения с норвежцем и считает, что тот умышленно подошёл слишком близко.

Победителем гонки стал главный соперник россиянина — другой представитель скандинавской сборной Йоханнес Клебо. И после финиша Большунов обвинил норвежскую команду в нечестности. Он признался, что попросту отказывается понимать то, что произошло во время гонки.

«Сложно объяснить, как Симен оказался у меня под ногами на том повороте. Там было достаточно места. Но я уважаю всех своих соперников, просто хотелось бы пожелать, чтобы соревнования проходили в честной борьбе, а соперники больше не делали странных вещей», — сказал Большунов в интервью TV2.

Спортсмен подчеркнул, что такое поведение очень его разозлило.

«На мой взгляд, это просто несправедливо. Похоже, норвежская команда ведёт нечестную игру. У Крюгера не было причин падать мне на лыжи. Все остальные гонки были честными, а вот сегодняшняя — нет», — цитирует россиянина NRK.

Впрочем, лыжник всё же постарался найти плюсы в сложившейся ситуации и пообещал, что раздражение после досадного падения только добавит ему мотивации в следующих соревнованиях.

«Если завтрашнюю гонку не отменят и если не будет никаких изменений в расписании, то этот инцидент никак не повлияет на итоговые результаты. Скажу больше: я буду даже злее», — заключил спортсмен.

«Вышло глупо, но это был несчастный случай»

Виновник столкновения был наказан за своё поведение: судьи показали Крюгеру жёлтую карточку и поставили его на последнее место. Однако после гонки он так и не признал умысла со своей стороны и настаивал, что неприятный эпизод произошёл случайно. Кроме того, по мнению норвежца, между соперниками было достаточно пространства.

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«Я думал, что смогу протиснуться, но столкновение всё равно произошло. Я не хотел сбивать Большунова. Вышло глупо вне зависимости от того, кто виноват. Но это был несчастный случай», — заявил Крюгер в интервью NRK.

После поражения Большунова его главный конкурент норвежец Клебо сократил отставание от россиянина в общем зачёте Кубка мира до 482 очков. Он подтвердил слова своего партнёра Крюгера, но при этом отметил, что ему понятно раздражение со стороны соперника из России. Теперь скандинав предвкушает зрелищную гонку и ещё более ожесточённое соперничество.

«Большунов злится и думает, что его специально атаковали. Но надеемся, он всё-таки сумеет справиться с этим. Раздражённый Большунов поедет очень быстро. В четверг нас ждёт крайне интересная гонка», — сказал Клебо в интервью VG.

Поддержали обоих норвежских спортсменов ещё один представитель команды Пол Голдберг и тренер Эйрик Мюр Носсум. По мнению Голдберга, Крюгер первым вошёл в поворот, и столкновение лыжников было попросту неизбежным. А наставник скандинавской команды, в свою очередь, признался, что сожалеет о падении Большунова. По его словам, Крюгер просто очень хотел прорваться, даже несмотря на то что спортсмены шли бок о бок.

«Он мог позволить себе такую попытку. Лыжники шли очень близко, и один из них упал — такое случается. Спринтеры довольно часто оказываются в подобных ситуациях, но остаются на ногах. Главная проблема Крюгера в том, что он довольно редко выступает в спринте. Да, он попытался, но, к сожалению, попытка оказалась неудачной», — приводит слова Носсума TV2.

«Они столкнулись в пылу борьбы»

В России на произошедшее отреагировали без лишних эмоций. Например, олимпийский чемпион Александр Легков заверил, что Крюгеру самому было невыгодно это падение.

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«Симен столкнулся с Большуновым абсолютно не специально. То, что у Саши возникли такие мысли, — это к нему вопросы. Но со стороны всё выглядело иначе. Я общался с людьми, которые работают в команде, с тренерами. Не нужно было Крюгеру специально сталкиваться с Большуновым, потому что он так же, как и Саша, борется за очки и находится в верхней части общего зачёта. Столкнулись они в пылу борьбы. Моё мнение: всё было честно. 100% другие спортсмены придерживаются такого же мнения, как и я. А то, что всех заинтересовали слова Большунова, — это всё «желтушка», — приводит слова олимпийского чемпиона ФАН.

В тренерском штабе сборной России на инцидент также отреагировали сдержанно. Так, работающий с командой Маркус Крамер тоже напомнил, что подобные случаи не редкость для спринтерских гонок.

«У Большунова попросту не было возможности остановиться. Сегодня удача была не на нашей стороне. Но я знаю Александра. Он, возможно, минут 30 будет прокручивать у себя в голове этот эпизод, а завтра сконцентрируется на новой гонке и в любом случае не сдастся. Саша будет бороться дальше, он никогда не сдаётся», — сказал Крамер в интервью NRK.

Другой тренер, Юрий Бородавко, списал высказывания подопечного на излишнюю эмоциональность после гонки.

«Скорее всего, за Александра пока больше говорят эмоции после финиша. Насколько норвежцем всё было сделано специально, сказать очень трудно. Это произошло в пылу борьбы. Естественно, будем разговаривать на эту тему, будем разбираться, однако это уже не для широкой публики», — отметил Бородавко в интервью изданию Sport24.

В то же время бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин отметил, что в последнее время Большунов заметно прибавил, что даёт основания верить в итоговую победу россиянина.

«Настрой у Александра боевой. Будем надеяться, что всё сложится и спустя почти 30 лет наша страна вновь получит Кубок мира. Саша в этом сезоне тактически очень правильно проводит гонки. Можно иметь бешеное здоровье, но если тактически действуешь плохо, то проигрываешь. Сейчас у Большунова в этом плане всё намного лучше, чем раньше. Конечно, есть над чем работать и расслабляться не надо, но сейчас он уже не юноша, но мужчина», — сказал Крянин в беседе с «Известиями».