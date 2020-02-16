Вторая победа Репилова и ошибка в эстафете: как сборная России переписала историю ЧМ по санному спорту в Сочи

В Сочи завершился чемпионат мира по санному спорту. В заключительный день сборная России завоевала пятую золотую медаль на турнире — Роман Репилов выиграл состязания в заездах мужских одиночных саней, одержав вторую победу. После этого у него был шанс повторить успех в командной эстафете вместе с Екатериной Катниковой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым, однако российская команда была дисквалифицирована за неправильную передачу этапа. Ранее ни одна национальная команда, за исключением Германии, не завоёвывала пять золотых медалей в ходе мирового первенства.

Золотой дубль Репилова

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи уже по итогам двух дней стал самым успешным для российской сборной. И на четырёх золотых медалях, обеспечивших победу в медальном зачёте, российские саночники не остановились. В воскресенье, 16 февраля, программа соревнований завершалась заездами одиночек у мужчин и командной эстафетой, где у россиян тоже были прекрасные шансы порадовать болельщиков.

Первым на старт заезда мужских одиночных саней выходил Александр Горбацевич. Российский саночник сразу же обновил шестилетний рекорд трассы, принадлежавший Феликсу Лоху, остановив секундомер на отметке 51,610 секунды. Но и этот ориентир продержался недолго. Горбацевича сразу же подвинул Йоханнес Людвиг — главная надежда немецкой сборной в этой дисциплине и победитель двух последних этапов Кубка мира в формате с двумя заездами. У россиянина бронзовый призёр Олимпиады выиграл 0,071 секунды.

Третьим в очереди в первой попытке был Роман Репилов, уже завоевавший в Сочи золото в спринте. Статус фаворита он подкрепил ещё более быстрым временем, обойдя Людвига на 0,026 секунды. После спуска Репилов наблюдал, как ошибся при прохождении трассы латвиец Инарс Кивлениекс и как Семён Павличенко обновил рекорд старта, которым те же шесть лет владел Анди Лангенхан. Однако победитель прошлогоднего этапа Кубка мира в Сочи не стал лучшим — Павличенко проиграл Репилову 0,150 секунды и оказался даже за Горбацевичем.

Подвинуть лидера из России смог только олимпийский чемпион Давид Гляйршер, которому до золота в спринте не хватило всего лишь 0,006 секунды. На спуске по всей трассе австриец выиграл у Репилова 0,047 секунды, хотя и на старте, и на первых поворотах проигрывал россиянину. Австрийская команда вообще неплохо выглядела в первом заезде — Йонас Мюллер в дальнейшем подвинул Горбацевича на пятое место, а Вольфганг Киндль — Павличенко на седьмое. У победителя сочинской Олимпиады Феликса Лоха спуск снова не задался — он занял промежуточную восьмую строчку.

Во второй попытке главным возмутителем спокойствия стал латвиец Кристерс Апарйодс. Один из самых рослых саночников, занимавший 11-е место, совершил стремительный спуск и надолго возглавил протокол. Ни Павличенко, ни Горбацевичу обойти его так и не удалось, и единственным россиянином, который ещё мог претендовать на медали, остался Репилов.

Перед тем как 23-летний спортсмен начал свой разгон, Апарйодс всё-таки вышел из первой тройки, куда поднялись Мюллер, Киндль и Людвиг. Репилов отлично стартовал и прошёл трассу без единой ошибки — ни на одном из участков он не терял больше сотых секунды по отношению к Мюллеру, у которого второй спуск был просто идеальным. Чемпион мира в спринте немного уступил в отдельно взятой попытке, но по сумме обошёл австрийца на 0,032 секунды, обеспечив себе как минимум серебро.

Оставалось только дождаться результата Гляйршера. Уже при разгоне стало понятно, что олимпийскому чемпиону будет трудно удержать преимущество, и вскоре он начал отставать от Репилова. Исправить положение Гляйршер не смог — в середине трассы он едва не перевернулся и потерял контроль над санями. Австриец не смог доехать до конца и остался без классификации, а Репилов стал двукратным чемпионом мира — самым молодым со времён Феликса Лоха.

«Понимаю, что выиграл, понимаю, что это круто. Но всё-таки гораздо круче было бы, если бы доехал до финиша Гляйршер и я победил в прямой борьбе. А он перевернулся и вообще не финишировал. Но в любом случае результат есть результат, я выиграл. Я рад, что стал чемпионом мира. Он ошибся — это нервы, это спорт. Он упал на том месте, где скорость уже достаточно высокая, он не смог попасть в нужную траекторию и перевернулся», — рассказал Репилов РИА Новости после победы.

Финальная неудача

Завершался чемпионат мира командной эстафетой, где у сборной России был по-настоящему звёздный состав. Екатерина Катникова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов вместе выиграли в Сочи пять золотых медалей и одну серебряную. Конечно, это не гарантировало им ещё одну победу — год назад немецкие саночники тоже доминировали в личных видах, но отдали россиянам золото в эстафете.

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Перед тем как россияне вышли на старт, сборная Германии захватила лидерство, но давала шанс себя обойти. Юлия Таубиц и Йоханнес Людвиг ошибались на финишных контруклонах, привозя совсем небольшое преимущество Тони Эггерту и Саше Бенекену в двухместных санях. Увы, российская команда так и не дала бой главному сопернику — Катникова поздно подняла руку, чтобы ударить в планшет. Без этого эстафету передать было нельзя, и хозяева трассы получили дисквалификацию.

Исторический итог

По итогам чемпионата мира в Сочи у сборной России оказалось пять золотых медалей, две серебряные и одна бронзовая, в сумме — восемь наград. Для санного спорта это сенсационный результат. В последний раз общий медальный зачёт ЧМ по санному спорту возглавлялся не Германией в 1994 году — тогда триумфа добилась Италия.

То, что соревнования проходили в Сочи, на прекрасно знакомой россиянам трассе, не умаляет этого достижения. Всем хозяевам санных трасс свойственно выступать дома лучше, чем обычно. К тому же именно в Германии чемпионаты мира проходят чаще всего, и можно представить, какое огромное преимущество немецкие саночники получали каждый раз.

Вдобавок в этом сезоне немецкие саночники достаточно сильно сдали свои позиции — в мужских одиночных санях на этапах Кубка мира у них было всего две победы из десяти возможных, в двойках — пять из десяти, а в эстафете — и вовсе одна из четырёх. При этом российские саночники вырвались на второе место по наградам, так что, где бы ни проходил чемпионат мира в этом году, сборной Германии пришлось бы потесниться.

После главного старта сезона в календаре санного спорта ещё остаются два этапа Кубка мира в немецких Винтерберге и Кёнигсзе. По их итогам у россиян будет шанс выиграть два «Хрустальных глобуса» в мужских и женских одиночных санях, где лидируют Роман Репилов и Татьяна Иванова. Судьба всех трофеев определится 1 марта.