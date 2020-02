Триумф Катниковой и историческое серебро в двойках: Россия досрочно выиграла медальный зачёт на ЧМ по санному спорту

World Champion 2020 in Sochi is Ekaterina Katnikova 🥇 from Russia 🇷🇺. Congratulations also to 🥈 Julia Taubitz🇩🇪 and 🥉 Viktoria Demchenko 🇷🇺#LugeWCh20#LugeLovepic.twitter.com/eNrUjpd3Fe