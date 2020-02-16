Триумф Катниковой и историческое серебро в двойках: Россия досрочно выиграла медальный зачёт на ЧМ по санному спорту

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Полина Стаменкович
Во второй соревновательный день чемпионата мира по санному спорту россияне вновь порадовали болельщиков историческими достижениями. Александр Денисьев и Владислав Антонов впервые поднялись на подиум в двойках, завоевав серебро, а новоиспечённая чемпионка мира в спринте Екатерина Катникова повторила свой успех в соревнованиях одиночек. Этот результат позволил национальной команде впервые в российской истории выиграть медальный зачёт.
Триумф Катниковой и историческое серебро в двойках: Россия досрочно выиграла медальный зачёт на ЧМ по санному спорту
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

В Сочи продолжается 49-й чемпионат мира по санному спорту. Во второй соревновательный день участникам предстояло разыграть медали в двух дисциплинах — заездах двоек среди мужчин и одиночек среди женщин. Россияне, на старте турнира завоевавшие три золота и одно серебро, сумели вновь порадовать своих болельщиков сразу несколькими историческими достижениями.

Сначала на старт олимпийской трассы «Санки» выходили мужчины. Как и накануне, основные надежды на призовые места были связаны с дуэтом Александр Денисьев — Владислав Антонов, которые в прошлом году стали первыми победителями этапа Кубка мира в этой дисциплине в истории России.

В то же время существовали некоторые опасения за состояние здоровья Денисьева: после триумфального спринта он покидал сани, немного прихрамывая. Однако тренеры поспешили заверить, что у спортсмена свело ногу и о снятии с соревнований речи не идёт.

Россияне сразу вступили в борьбу и по итогам первого заезда заняли третье место, уступив немцам Тони Эггерту и Саше Бенеккену 0,155 секунды. После второго заезда Денисьеву и Антонову удалось сократить разрыв, однако им оставалось рассчитывать только на ошибки соперников, а опытнейший дуэт не намеревался так просто отдавать первую строчку.

Общее время Эггерта и Бенеккена составило 1 минуту 39,384 секунды. С отставанием в 0,104 секунды россияне заняли второе место. Тройку лидеров замкнули ещё одни представители Германии — Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Что касается остальных отечественных дуэтов, то Всеволод Кашкин и Константин Коршунов остановились в шаге от пьедестала, а Владислав Южаков и Юрий Прохоров стали шестыми.

Тем не менее серебро Денисьева и Антонова никак нельзя назвать поражением. Ещё ни разу российским экипажам не доводилось подниматься на подиум в классических двойках на мировых первенствах. До сегодняшнего дня лучшим достижением для страны было четвёртое место, датируемое 2011 годом. О значимости нынешнего результата заявила и президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт.

«Мы после вчерашнего дня так избалованы победами, что сегодняшнее второе место воспринимаем с некоторой долей грусти, но это неправильно — ребята большие молодцы. Их успех — результат огромной тренировочной работы. Сегодня три наших экипажа вошли в шестёрку. Это просто здорово, поздравляю их от всей души», — цитирует Гарт ТАСС.

После гонки Денисьев признался, что за два дня дуэт устал не только физически, но и морально.

«Если после вчерашнего золота мы скажем, что серебро — это не очень хороший результат, то, выходит, мы уже зажрались. Поэтому второму месту рады. Теперь нам нужно отдохнуть, чтобы настроиться на воскресную гонку», — рассказал саночник.

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После соревнований двоек наступило время ещё одной классической дисциплины: женщинам предстояло побороться за медали в одиночках. В первом же заезде россиянка Екатерина Катникова сделала серьёзную заявку на победу, установив новый рекорд трассы (49,755 секунды).

Во второй попытке новоиспечённая чемпионка мира в спринте уступила немке Юлии Таубиц, однако по сумме двух заездов опередила соперницу на 0,094 секунды. Третье место осталось за россиянкой Викторией Демченко.

К сожалению, ошибки при прохождении трассы не позволили побороться за более высокие позиции остальным спортсменкам. Татьяна Иванова заняла пятое место, Олеся Михайленко — лишь 28-е.

Катникова стала первой российской чемпионкой мира в одиночках. После своего исторического триумфа она призналась, что пока не может поверить в реальность происходящего. Кроме того, она рассказала, что ей было особенно приятно побеждать на домашней трассе и подниматься на подиум перед родными трибунами.

«Осознаю, когда можно будет расслабиться, подумать, всё оценить и наслаждаться победами. Я думаю, что этот сезон можно назвать прорывным, мы не зря работали и старались. Это хороший сезон. Чем вызван прорыв? Все мы взрослеем, все чему-то учимся и где-то прибавляем», — приводит слова чемпионки РИА Новости.

Наставник сборной России Сергей Чудинов назвал подопечную главным открытием домашнего первенства планеты, а также подчеркнул, что она стала спортсменкой мирового уровня.

«Очень приятно и здорово, что в нашей команде появляются новые чемпионы мира. Это усиливает внутреннюю конкуренцию и придаёт нам воодушевление, а также желание идти к новым свершениям и новым победам», — резюмировал Чудинов.

Однако на этом достижения сборной России во второй соревновательный день не закончились. Золото Катниковой стало четвёртым в активе национальной команды, которая впервые в своей истории заняла первое место в общекомандном зачёте. Подобного успеха добивались лишь советские саночники в 1978 году. Тогда они завоевали два золота и одно серебро.

«Четыре золотые медали чемпионата мира и победа в командном зачёте — у нас такое произошло впервые. Мы молодцы! Это классно. Тренеры и спортсмены работают, а я, видимо, вдохновляю. У нас отличный тандем», — прокомментировала исторический результат Гарт.

В воскресенье, 16 февраля, саночникам предстоит разыграть последние комплекты наград — в мужских одиночках и командных соревнованиях.

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