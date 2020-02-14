Саночник Репилов: золото домашнего ЧМ ценнее всех остальных медалей

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Россиянин Роман Репилов прокомментировал свою победу в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.
Саночник Репилов: золото домашнего ЧМ ценнее всех остальных медалей
  • РИА Новости

«Золотая медаль на чемпионате мира в Сочи стоит всех медалей мира, которые у меня есть. Потому что это на пределе эмоций, хорошо, что я не заплакал», — цитирует Репилова РИА Новости.

По его словам, лучше победы на домашнем ЧМ могла бы быть только золотая медаль ОИ-2014.

«Я посвящаю эту медаль дочке, жене и маме, потому что каждая из них занимает важное место в моём сердце, особенно дочь», — добавил Репилов.

Ранее Репилов победил в спринте на ЧМ по санному спорту в Сочи.

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