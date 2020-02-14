Исторический успех: российские саночники завоевали три золота и серебро в спринте на ЧМ в Сочи

В Сочи стартовал чемпионат мира по санному спорту. В первый день соревнований российские спортсмены добились невероятных успехов. Двойка Александр Денисьев — Владислав Антонов, а также Екатерина Катникова и Роман Репилов одержали победы в спринте, благодаря чему сборная России впервые в истории завоевала сразу три золота на соревнованиях такого уровня. Также копилку национальной команды пополнила серебром Татьяна Иванова.

Российские саночники ударно начали выступление на домашнем чемпионате мира на трассе «Санки» в Красной Поляне. В первый день соревнований, посвящённый спринтерским заездам, хозяева завоевали три золотые медали и одну серебряную. Россия стала третьей страной после Германии и Австрии, которая на одном мировом первенстве одержала сразу три победы.

Спринт — молодая дисциплина в санном спорте. Он вошёл в программу чемпионатов мира лишь в 2016 году. Спортсменам даётся всего одна попытка, в которой отсчёт времени ведётся не когда саночник покидает стартовый городок, а уже после прохождения на скорости контрольной отсечки. При этом перед розыгрышем медалей нужно ещё пройти квалификацию — в финал отбираются только 15 быстрейших.

Первый комплект наград разыграли мужчины на двухместных санях. У российских болельщиков главные надежды были связаны с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым, которые на этой же самой трассе становились серебряными призёрами Олимпиады в Сочи. Год назад они выиграли два золота на домашнем этапе Кубка мира.

Квалификацию Денисьев и Антонов провели не лучшим образом — всего лишь с восьмым временем, уступив не только признанным фаворитам среди двоек, но и конкурентам по сборной Владиславу Южакову и Юрию Прохорову. Старт в финале им тоже не удался — Денисьев и Антонов разогнались лишь до 77 километров в час, в то время как большинство саночников приближались к 90. Однако российский дуэт прошёл трассу настолько чисто, что сомнений в его итоговом триумфе почти не возникало.

Ни выигравшие квалификацию немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен, ни кто-либо ещё в финале к результату действующих чемпионов Европы не приблизился. Реальный шанс сместить их с первого места был только у Южакова и Прохорова. Почти всю дистанцию они шли с опережением, но на нижнем участке всё-таки отстали, причём настолько, что остались без медалей. Денисьев и Антонов выиграли историческое золото в мужских двухместных санях — до них единственную победу в истории отечественного санного спорта одерживали в 1978 году Дайнис Бремзе и Айгарс Крикис.

«Конечно, приятненько. Трассу в Сочи можно считать самой счастливой для нас. Когда мы финишировали, то понимали, что точно поборемся если не за золото, то за медали», — приводит слова Денисьева РИА Новости.

Успеха можно было ждать и в женских одиночных санях. В нынешнем сезоне, который из-за рождения ребёнка пропускает одна из лучших саночниц в истории Натали Гайзенбергер, россиянки задались целью непременно прервать гегемонию немецких девушек. Пока им это полностью удаётся — к приезду в Сочи Татьяна Иванова возглавила общий зачёт Кубок мира, а Виктория Демченко и Екатерина Катникова вошли в пятёрку лучших.

На домашней трассе девушки сразу обозначили своё превосходство — по итогам квалификации в спринте они заняли три первых места. При этом спор за первую строчку вели Демченко и Катникова, которых разделили 0,012 сотых секунды, а Иванова, шесть лет назад выигравшая в Сочи серебряную медаль, даже с лучшей скоростью разгона стала лишь третьей.

В финале ещё до конца соревнований стало очевидно, что у россиянок будет первое в истории золото в спринте и второе с 1978 года в женских соревнованиях. Иванова разогналась на целых восемь километров в час быстрее промежуточного лидера Элицы Цауце из Латвии и спокойно сместила её с первой строчки. Обойти лучшую саночницу мира на данный момент могли только её же подруги по команде.

Катниковой повезло больше. 25-летняя спортсменка, прежде не попадавшая на подиумы этапов Кубка мира, обогнала Иванову всего на 0,008 секунды. Состязания завершала Виктория Демченко, но подняться на пьедестал почёта она не смогла — её время стало в итоге пятым. Катникова отпраздновала сенсационную победу, а Иванова стала серебряным призёром чемпионата мира в пятый раз.

Победная серия продолжилась в мужских одиночных санях, где российских претендентов на золото было ещё больше. Главным фаворитом считался Роман Репилов — он не только лидирует в общем зачёте Кубка мира, но и стал победителем нынешнего сезона именно в спринтерских заездах. Кроме него порадовать родных болельщиков могли прошлогодний бронзовый призёр Семён Павличенко и занявшие высокие позиции в квалификации Александр Горбацевич и Максим Аравин.

Впрочем, Репилов мог и не оправдать свой статус — по итогам квалификации он оказался худшим из россиян и пробился в финал всего лишь с девятым временем. Однако в финале Роман в очередной раз доказал, что не зря считается одним из лучших в своём деле. По контрольному участку он промчался за 34,901 секунды, почти не оставив шансов соперникам. Максимально близко к Репилову приблизился австриец Давид Гляйршер — ему не хватило всего шести тысячных секунды, чтобы пройти дистанцию в одно время. Как итог, 23-летний россиянин отпраздновал свою первую победу на чемпионате мира.

«Золотая медаль на чемпионате мира в Сочи стоит всех медалей мира, которые у меня есть. Потому что это на пределе эмоций. Хорошо, что я не заплакал. Очень рад победе, ничего лучше домашнего чемпионата мира быть не может, кроме Олимпиады в Сочи. Свою победу я посвящаю дочке, жене и маме. Потому что каждая из них занимает большое место в моём сердце. Окончательно поверил в триумф после того, как проехал Павличенко, потому что он хорошо здесь выступает», — рассказал Репилов.

Чемпионат мира в Сочи продлится до 16 февраля. В субботу и воскресенье спортсмены разыграют ещё четыре комплекта наград: в классических заездах из двух спусков (мужчины, женщины и двойки), а также в смешанной эстафете, где россияне будут отстаивать прошлогодний титул.