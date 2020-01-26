Репилов выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по санному спорту

Российский саночник Роман Репилов одержал победу в спринтерском зачёте текущего сезона Кубка мира.

В заключительном спринте россиянин занял 12-е место, но по итогам трёх этапов выиграл зачёт с результатом 1 минута и 38,018 секунды.

Вторым стал его соотечественник Семён Павличенко, а тройку лучших замкнул Райнхард Эггер из Австрии.

В женском спринтерском зачёте первое место заняла Юлия Таубиц из Германии (1:36,466). Второе и третье места заняли россиянки Татьяна Иванова (+0,330) и Виктория Демченко (+0,384) соответственно.

Ранее сообщалось, что саночник Павличенко завоевал золото в спринте на этапе КМ в Сигулде.