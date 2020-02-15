Саночники Денисьев и Антонов завоевали серебро на ЧМ в Сочи

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Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли второе место на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.
Саночники Денисьев и Антонов завоевали серебро на ЧМ в Сочи
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

По итогам двух попыток российский дуэт показал результат 1 минута 39,488 секунды.

Победу одержали немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. Замкнули тройку призёров также представители Германии — Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли четвёртое место. Владислав Южаков и Юрий Прохоров стали шестыми.

Ранее сообщалось, что Екатерина Катникова завоевала золото ЧМ в Сочи.

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