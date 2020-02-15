Саночники Денисьев и Антонов завоевали серебро на ЧМ в Сочи

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли второе место на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

© Sven Hoppe/dpa

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По итогам двух попыток российский дуэт показал результат 1 минута 39,488 секунды. Победу одержали немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. Замкнули тройку призёров также представители Германии — Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли четвёртое место. Владислав Южаков и Юрий Прохоров стали шестыми. Ранее сообщалось, что Екатерина Катникова завоевала золото ЧМ в Сочи.