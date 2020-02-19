Тренер сборной Норвегии: очень жаль, что Большунов упал

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал столкновение своего подопечного Симена Хегстада Крюгера и россиянина Александра Большунова на этапе многодневки «Ски Тур».

«Они шли бок о бок, Симен решил прорваться. Он мог позволить себе эту попытку. Они шли очень близко друг к другу. Один упал, так бывает. Мы видим, как спринтеры часто оказываются в подобных ситуациях, но остаются на ногах, потому что уже привыкли. Единственная проблема Симена заключается в том, что он не так часто выступает в спринте. Он попытался, это закончилось неудачей. Реакция Большунова? Я не думаю, что многие хотят проходить такие повороты. Мне очень жаль, что он упал», — приводит слова Носсума TV2.

Из-за падения Большунов не попал в финал спринтерской гонки. Победителем гонки стал его главный конкурент в общем зачёте Кубка мира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Ранее Большунов заявил, что станет злее после падения на «Ски Туре».