Крюгер о столкновении с Большуновым: это был несчастный случай

Норвежский лыжник Симен Крюгер прокомментировал столкновение с россиянином Александром Большуновым в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.

«Мы просто подошли слишком близко друг к другу. Мне казалось, что я смогу протиснуться, но мы столкнулись», — приводит слова Крюгера NRK.

Он отметил, что не согласен с решением судей, которые поставили его на последнее место.

«Я не хотел сбивать Большунова. Получилось глупо, независимо от того, кто виноват. Он говорит о нечестной игре Норвегии? Думаю, Александр остынет и поймёт, что подобное случается в спринте. Это был несчастный случай, только и всего», — добавил лыжник.

В результате столкновения и, как следствие, падения и Большунов, и Крюгер не сумели выйти в финал спринта.

Ранее сообщалось, что Большунов заподозрил норвежцев в нечестной борьбе.