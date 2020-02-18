Крюгер о столкновении с Большуновым: это был несчастный случай

Короткая ссылка
Норвежский лыжник Симен Крюгер прокомментировал столкновение с россиянином Александром Большуновым в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.
Крюгер о столкновении с Большуновым: это был несчастный случай
  • РИА Новости

«Мы просто подошли слишком близко друг к другу. Мне казалось, что я смогу протиснуться, но мы столкнулись», — приводит слова Крюгера NRK.

Он отметил, что не согласен с решением судей, которые поставили его на последнее место.

«Я не хотел сбивать Большунова. Получилось глупо, независимо от того, кто виноват. Он говорит о нечестной игре Норвегии? Думаю, Александр остынет и поймёт, что подобное случается в спринте. Это был несчастный случай, только и всего», — добавил лыжник.

В результате столкновения и, как следствие, падения и Большунов, и Крюгер не сумели выйти в финал спринта.

Ранее сообщалось, что Большунов заподозрил норвежцев в нечестной борьбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить