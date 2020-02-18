Лыжник Большунов заподозрил норвежцев в нечестной борьбе

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё падение в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.

«Считаю, это несправедливо. Похоже, норвежская команда ведёт нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. Если они хотят побеждать вот так — хорошо, но выглядит это несправедливо. Показалось, что там было более чем достаточно места. Не было никаких причин падать мне на лыжи», — приводит слова Большунова NRK.

В результате столкновения с норвежцем Сименом Крюгером и, как следствие, падения российский лыжник не сумел выйти в финал спринта.

Ранее сообщалось, что Устюгов снимется со «Ски Тура» из-за болезни.