Лыжник Большунов заподозрил норвежцев в нечестной борьбе

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё падение в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.
Лыжник Большунов заподозрил норвежцев в нечестной борьбе
  • РИА Новости

«Считаю, это несправедливо. Похоже, норвежская команда ведёт нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. Если они хотят побеждать вот так — хорошо, но выглядит это несправедливо. Показалось, что там было более чем достаточно места. Не было никаких причин падать мне на лыжи», — приводит слова Большунова NRK.

В результате столкновения с норвежцем Сименом Крюгером и, как следствие, падения российский лыжник не сумел выйти в финал спринта.

Ранее сообщалось, что Устюгов снимется со «Ски Тура» из-за болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить