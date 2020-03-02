«Хрустальный глобус» Репилова, серебро Большунова и победа Логинова: чего добились россияне в зимних видах спорта

Роман Репилов стал победителем Кубка мира по санному спорту в общем зачёте. Также он помог сборной России завоевать «Хрустальный глобус» в командной эстафете. Лыжник Александр Большунов выиграл серебряную медаль в гонке с раздельного старта, приблизив себя к победе в Кубке мира. Дмитрий Логинов завоевал золото в аналогичных соревнованиях по сноуборду. Ольга Фаткулина стала бронзовым призёром чемпионата мира в спринтерском многоборье.

Санный спорт

В немецком Кёнигзее состоялся последний этап Кубка мира по санному спорту. На нём предстояло определить обладателей «Хрустальных глобусов» за победу в общем зачёте. Россияне претендовали на три трофея из четырёх и впервые в истории стали обладателями сразу двух.

Роману Репилову удалось во второй раз в карьере стать лучшим по итогам сезона. Несмотря на пропуск предыдущего этапа в Винтерберге, он всё ещё занимал первое место перед состязаниями в Кёнигзее, где его главной задачей было обойти итальянца Доминика Фишналлера. После первой попытки Репилов шёл четвёртым, обгоняя главного соперника на 0,072 секунды. Во второй попытке Фишналлер серьёзно ошибся, и тогда россиянину не составило труда остаться впереди него. Вдобавок к «Хрустальному глобусу» Репилов выиграл бронзовую медаль этапа, а золото досталось Семёну Павличенко, который в общем зачёте стал третьим.

Viessmann Luge World Cup 2020 🏆🇷🇺 Roman Repilov Overall winner, 2nd Dominik Fischnaller 🇮🇹 and 3rd Semen Pavlichenko 🇷🇺#LugeLove#Worldcuppic.twitter.com/K0N1z0TV2J — FIL Luge (@FIL_Luge) March 1, 2020

Борьба России и Италии за главный трофей сезона продолжилась в эстафете. Россияне должны были оказаться гораздо выше в командной гонке, чтобы ликвидировать отставание. После того, как в своей попытке они показали лишь третье время вслед за Германией и США, казалось, что шансов на победу не будет. Однако итальянцы провалились на последнем этапе и заняли десятое место. Итоговый подсчёт очков показал, что две страны поделили «Хрустальный глобус» между собой, что произошло впервые в истории Кубка мира. Германия, бравшая все трофеи с 2008 года, прервала свою победную серию.

Team relay overall winner of Viessmann World Cup presented by BMW together On points Italy 🇮🇹 and Russia 🇷🇺🏆🏆#LugeLovepic.twitter.com/esHCSYGGz3 — FIL Luge (@FIL_Luge) March 1, 2020

Ещё один шанс на победу в общем зачёте имела Татьяна Иванова. Она занимала первое место, совсем немного опережая хозяйку заключительного этапа Юлию Таубиц. После первой попытки вся борьба между двумя девушками была впереди — немка всего на две сотые секунды была впереди. Но в решающей попытке Иванова дала сбой на старте и не смогла наверстать упущенное на трассе. Таубиц осталась впереди и выиграла «Хрустальный глобус» — 22-й подряд для немецких девушек. Зато впервые с 1998 года в первой тройке общего зачёта оказалась всего одна саночница из Германии. Третье место заняла Виктория Демченко, выигравшая бронзу этапа в Кёнигзее.

В мужских двухместных санях шанс на то, чтобы закончить сезон в первой тройке, был у Александра Денисьева и Владислава Антонова. Но трасса заключительного этапа им явно не подошла, и с 13-м результатом они стали четвёртыми в общем зачёте, что для российских двоек тоже можно считать невероятным успехом.

Лыжные гонки

К «Хрустальному глобусу» на полной скорости стремится и лыжник Александр Большунов. На неделе у него была всего одна возможность увеличить отрыв от преследователей в общем зачёте — это удачно выступить в любимой гонке с раздельного старта на 15 км классическим стилем на этапе в Лахти.

Главным соперником в этой дисциплине был хозяин соревнований Ийво Нисканен, который тоже свои лучшие результаты показывает именно в этой гонке. На протяжении большей части дистанции оба лыжники шли в одно время, но на последнем круге финн всё-таки оторвался на десять секунд. Большунов показал второе время и ещё сильнее увеличил свой отрыв от Йоханнеса Хёсфлота Клебо в общем зачёте. Уже через две недели на этапах в Канаде россиянин сможет досрочно выиграть главный трофей сезона.

Iivo Niskanen swipes the top of the podium +10 seconds ahead of Alexander Bolshunov and +28 seconds ahead of Hans Christer Holund during todays 15km C in Lahti! Congratulations👏#fiscrosscountry 📷by @nordicfocuspic.twitter.com/30X25oAMxv — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 29, 2020

После разделки Большунов отправился на следующие старты в Норвегии и не стал принимать участие в эстафете. Но и без его помощи одна из российских команд смогла выиграть медаль. Илья Семиков, показавший в личной гонке четвёртый результат, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко стали бронзовыми призёрами. Мельниченко довёл до финиша всех основных конкурентов, и там уступил Клебо и швейцарцу Роману Фургеру.

Российским девушкам совсем немного не хватило до того, чтобы повторить этот результат. Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко рано упустили возможность соперничать с командами Норвегии и Финляндии, но со шведками вели борьбу до последнего. Кирпиченко до самого финиша сдерживала обладающую прекрасным финишем Майю Дальквист, но уступила ей в разножке.

Сноуборд

В канадском курорте Блю-Маунтин состоялся этап Кубка мира по сноуборду, на котором были разыграны два последних в сезоне комплекта наград в параллельном гигантском слаломе. Российским спортсменам удалось завоевать по одной медали каждого достоинства, двигаясь от менее ценной к наиболее.

В первый день бронзу выиграл Андрей Соболев, которому было важно стать призёром, чтобы оказаться в первой тройке зачёта Кубка мира. В заезде за бронзу он обошёл сильного итальянца Роланда Фишналлера, одержавшего за сезон три победы. В финале произошла уникальная ситуация — впервые в истории фотофиниш не смог определить победителя. Мирко Феличетти из Италии и Бенджамин Карл из Австрии спускались так близко друг к другу, что судьи решили поделить между ними золото.

Attention please! May we present you a very rare case of two first places in the men's PGS finals in Blue Mountain today! Austria's Benny Karl took the win today at the penultimate competition of the season together with Mirko Felicetti! 🥳🔥🤗🥇💪🥇#fissnowboard#twofirstplacespic.twitter.com/51Z8nlZ0kr — fissnowboard (@fissnowboard) February 29, 2020

Серебро на следующий день выиграла восходящая звезда сноуборда София Надыршина. 16-летняя спортсменка дошла до финала женских соревнований, где уступила немке Рамоне Терезии Хофмайстер, сделавшей в Блю-Маунтин золотой дубль. Для Надыршиной эта медаль стала второй за сезон. Ещё один шаг вперёд сделал Дмитрий Логинов. Впервые после своего двойного триумфа на прошлогоднем чемпионате мира он отпраздновал победу на этапе Кубка мира. Он стал одним из четырёх россиян, которые дошли до четвертьфинала, и в главном заезде оказался быстрее немца Штефана Баумайстера.

Этот успех позволил Логинову занять итоговое третье место в зачёте параллельного гигантского слалома и подняться на такую же позицию в параллельных дисциплинах, где сезон продолжается — впереди ещё два этапа Кубка мира, где будут разыгрываться медали в обычном слаломе. У женщин лучшую позицию среди россиянок занимает Надыршина — в ПГС она закончился сезон на пятом месте.

Конькобежный спорт

Впервые в истории в Хамаре состоялся объединённый чемпионат мира по конькобежным многоборьям. В Норвегии собрались как спринтеры, так и любители длинных дистанций. Россияне претендовали на награды во всех видах, однако в копилке оказалась только одна медаль.

Наибольшие шансы были у мужской спринтерской команды во главе с Павлом Кулижниковым. Однако после первого дня он вместе с Русланом Мурашовым и Виктором Муштаковым снялся из-за плохого самочувствия, хотя все трое претендовали на высокие результаты по сумме первых двух забегов. Вместо них призёром стала Ольга Фаткулина. Во всех забегах на 500 и 1000 метров она занимала места с четвёртого по шестое, и этого с лихвой хватило для того, чтобы во второй раз выиграть бронзу в спринтерском многоборье.

What a Day 2 it’s been! 🌟🙌 Miho Takagi (JPN) 🇯🇵 wins the World Sprint title 🥇 and Ireen Wüst (NED) 🇳🇱, Ivanie Blondin (CAN) 🇨🇦, and Melissa Wijfje (NED) 🇳🇱 have set up an Allround thriller for Day 3.

Full report 👉 https://t.co/X5DTO8dNjd#WorldSpeed#SpeedSkatingpic.twitter.com/3ScPcyKfdY — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 29, 2020

В классическом многоборье прекрасными шансами на медаль обладала рекордсменка мира в беге на 5000 метров Наталья Воронина. Однако после того, как она ниже своих возможностей выступила на дистанции 3000 метров, ей оказалось не под силу отобраться даже в заключительный забег. Лучший результат среди россиянок показала Евгения Лаленкова, ставшая шестой. Сергей Трофимов смог подняться на строчку выше. Несмотря на то, что на отдельных стайерских дистанциях он был третьим и четвёртым, в более коротких забегах он проиграл слишком много основным конкурентам.

Бобслей и скелетон

Впервые с 2012 года сборная России не смогла выиграть медали на чемпионате мира по бобслею и скелетону. Во вторую неделю соревнований в Альтенберге большие надежды были связаны со скелетонистами, для которых помимо личных заездов впервые были организованы командные.

Ближе всех к попаданию на пьедестал почёта была Елена Никитина. После первого спуска она шла второй, а затем опустилась на третью строчку. Хотя во второй день она показывала прекрасные секунды на разгоне, при прохождении трассы соперницы оказывались гораздо быстрее. Никитина заняла в итоге пятое место, отстав на 0,29 секунды от третьего.

В мужских соревнованиях надежды были связаны с Александром Третьяковым и Никитой Трегубовым, но они оба ни в одном из спусков не оказывались в первой тройке. В итоге они заняли восьмое и девятое места — в мужском скелетоне таких результатов не было 12 лет. Дебют микста тоже не принёс поводов для радости — Трегубов с Юлией Канайкиной стали девятыми, а Никита с Третьяковым лишь замкнули первую дюжину.

Фристайл

В Алматы состоялся этап Кубка мира по фристайлу в акробатике — предпоследний в календаре. Но сборная России в нём участия не принимала, сосредоточившись на подготовке к заключительным стартам в Красноярске. Из-за этого Максим Буров мог легко лишиться своего лидерства в общем зачёте.

И это действительно произошло. Его основной конкурент Ноэ Рот из Швейцарии вышел на первое место, обойдя россиянина. Однако Рот, занявший восьмое место в Алматы, создал себе совсем небольшое преимущество в 13 баллов, которое Буров на домашней рампе сможет отыграть. Не потерял шансов успешно закончить сезон и Павел Кротов, который пока идёт четвёртым.