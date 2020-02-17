Триумф с двумя мировыми рекордами: российские конькобежцы одержали три победы и выиграли 12 медалей на ЧМ в США

В Солт-Лейк-Сити завершился чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Для национальной команды РФ он стал лучшим в истории. Павел Кулижников выиграл два золота на дистанциях 500 и 1000 метров, а Наталья Воронина одержала победу в беге на 5000 метров, причём оба закончили соревнования в статусе рекордсменов мира. Всего россияне завоевали 12 медалей, улучшив свой прошлогодний рекорд, благодаря чему заняли второе место в общем зачёте.

Два золота после падения

Для лидера российского и мирового спринта Павла Кулижникова чемпионат мира по конькобежному спорту начался с досадной неудачи. В командном спринте он вместе с Виктором Муштаковым и Русланом Мурашовым шёл на мировой рекорд, но на одном из поворотов неожиданно потерял равновесие и улетел в борт катка. За сезон это уже четвёртый случай, когда отечественные спринтеры по разным причинам оказывались не просто без медалей, но и вообще без какого-либо места.

Это падение могло привести к ещё более серьёзным последствиям — Кулижников вывихнул плечо и рисковал пропустить оставшиеся старты. Однако он вышел на личные забеги и с лихвой отыгрался за все несчастья. На дистанции 500 метров, где россияне недавно выиграли все медали на этапе Кубка мира в Калгари, 25-летний конькобежец остановил секундомер на невероятной отметке 33,73 секунды — лучше был только его собственный мировой рекорд. С таким результатом бороться было уже невозможно, и бежавшие в одной паре Мурашов и Муштаков лишь попытались разыграть серебро и бронзу. У них это почти получилось — действующий чемпион мира Мурашов в итоге занял второе место, а Муштаков уступил всего чуть больше двух сотых секунды в споре за третье.

💪💥🏆 It's a 🇷🇺 1-2 in Men's 500m at the ISU World Single Distances #speedskating champs @UtahOlympicOval 👏👏



🥇 Pavel Kulizhnikov 🇷🇺

🥈 Ruslan Murashov 🇷🇺

🥉 Tatsuya Shinhama 🇯🇵



🔢 Live Results - https://t.co/oWEvOkqxoh

▶ Live Stream - https://t.co/YZyNZOKsRSpic.twitter.com/lyctt1eG7n — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 15, 2020

На третий день Кулижников снова одержал победу и стал восьмым в истории пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. Он завоевал золото на дистанции 1000 метров, заодно обновив мировой рекорд. При этом Павлу пришлось стартовать на большой дорожке, на которой показывать хорошее время всегда труднее, однако уроженец Воркуты совершил огромный подвиг, первым в истории выбежав из 66 секунд. Серебряный призёр Кьелд Нёйс из Нидерландов проиграл Кулижникову больше секунды, как будто это был забег на гораздо более длинной дистанции.

💥💪♂️ And another one! 🇷🇺 🥇Pavel Kulizhnikov storms home in 1:05.69 for the day's 3️⃣rd world record @utaholympicoval, in Men's 1000m! 😍



🥈 @KjeldNuis 🇳🇱

🥉 @Dubreuil92 🇨🇦



👀 Blink and you'll miss it



🔢 Results - https://t.co/oWEvOkqxoh

▶ Stream - https://t.co/YZyNZOKsRSpic.twitter.com/o9bsZ7a2AF — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 15, 2020

Рекорд Ворониной ради победы

Если золотые награды и новые исторические достижения Кулижникова были достаточно ожидаемым событием, то успехи Натальи Ворониной стали главной сенсацией чемпионата мира. Российская конькобежка одержала победу на дистанции 5000 метров и стала первой за 67 лет отечественной рекордсменкой мира в этой дисциплине.

Чемпионат мира для Ворониной тоже начинался с локальной неудачи. В беге на 3000 метров она вновь стала бронзовым призёром — в её коллекции уже было шесть наград мирового первенства того же достоинства и ни одной другого. Воронина наступила на свои же грабли, взяв слишком быстрый старт и сохранив силы только на то, чтобы выиграть дуэль за бронзу у Евгении Лаленковой.

Зато на дистанции 5000 метров рискованная стратегия Ворониной сработала. После того как 16-кратная чемпионка мира Мартина Сабликова установила свой четвёртый мировой рекорд, россиянке пришлось вновь включаться с борьбу с первых кругов. Но в этот раз сил на финиш хватило. Воронина первой в истории преодолела рубеж в 6:40 и прервала победную серию Сабликовой, не знавшей поражений на «пятёрке» с 2007 года.

💥👏💪♀️ The world records keep tumbling @UtahOlympicOval! Sáblíková's ⏱️ lasts all of 10 minutes as 🇷🇺 Natalia Voronina clocks 6:39.02 to take 🥇😍!



The 🇨🇿 had won the last 🔟 world titles over 5000m!



🥈 @msablikova 🇨🇿

🥉 @esmee_visser 🇳🇱



▶ Stream - https://t.co/YZyNZOKsRSpic.twitter.com/ND3TpGw1Wi — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 15, 2020

Серебряный предел

Российским спринтершам завоевать золото не удалось — каждый раз они оказывались в шаге от заветной цели. В командном спринте Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ангелина Голикова сразу столкнулись с необходимостью бить свежий мировой рекорд голландок. Когда они уже готовы были бежать, возникли проблемы с техникой, и старт был отложен. Когда девушки всё-таки отправились на дистанцию, они превысили старое достижение, но не справились с новым.

На второй день Голикова и Фаткулина бежали в последней паре на дистанции 500 метров, пытаясь превысить результат японки Нао Кодайры. Обе россиянки показали лучшие в своей карьере секунды — 36,74 и 36,79, но опередить главную соперницу, к сожалению, не смогли. В споре за серебро верх взяла Голикова, а Фаткулина из-за заминки в одном из поворотов осталась бронзовым призёром.

В беге на 1000 метров Фаткулина уже единственной из россиянок претендовала на медаль. Семь лет назад она побеждала на этой дистанции и по ходу забега шла почти вровень с лидировавшей голландкой Юттой Лердам. Ольга вновь не смогла идеально пробежать последний круг и осталась без золота, но зато выиграла второе серебро чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити и третью медаль соревнований.

Противоречивые 1500 метров

Дистанция 1500 метров у российских болельщиков прочно ассоциируется с Денисом Юсковым, который выигрывал на ней медали с 2013 года. Однако в этом сезоне у него уже всё складывалось не так гладко, как раньше. Юсков одержал всего одну победу на этапах Кубка мира, когда отсутствовали главные соперники из Нидерландов. Стоило Кьелду Нёйсу и Томасу Кролу выйти на дорожку, как россиянина оттеснили с пьедестала почёта. На своей коронной дистанции Юсков стал только пятым.

Зато девушкам в забеге на 1,5 км удалось выиграть сразу две медали, и это гораздо большая сенсация. Удача улыбнулась тем, кто особенно долго ждал своих наград. Евгения Лаленкова лишь в 29 лет вышла на мировой уровень. Ей повезло бежать в одной паре с голландкой Ирен Вюст, погоня за которой принесла российской конькобежке серебро и первую личную медаль чемпионата мира. Елизавета Казелина в следующем забеге и вовсе шла по графику пятикратной олимпийской чемпионки, но на последнем круге сбавила ход и заняла третье место. В её коллекции бронзовых наград эта является самой ценной.

💥💪 1️⃣6️⃣⏱️ a PB, but 🇳🇱 Ireen Wüst takes 🥇 as ♀️ 1500m gets Day 4 off to a flying start at the ISU World Single Distances #speedskating@UtahOlympicOval 👏



It's 👑 Wüst's 5️⃣th 1500m and 1️⃣4️⃣th world title overall!



🥈 Evgeniia Lalenkova 🇷🇺

🥉 Elizaveta Kazelina 🇷🇺 pic.twitter.com/W3AhCTUbwZ — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 16, 2020

Бронзовая реабилитация

Для российских стайеров чемпионат мира едва не закончился катастрофой. Ещё неделю назад на этапе Кубка мира в Калгари прозвучал тревожный звонок, когда призёры прошлых соревнований Данила Семериков и Александр Румянцев проваливались в каждом забеге. В Солт-Лейк-Сити они тоже ничего не смогли показать в личных гонках — Семерикову не нашлось места среди 15 лучших на дистанции 5000 метров, вследствие чего он был отозван с «десятки», а Румянцев и вовсе не смог финишировать на самой длиной дистанции.

Примечательно, что и голландцам сильно не повезло — впервые в истории они не выиграли оба самых сложных забега у мужчин. Золото досталось бывшему представителю Нидерландов Теду-Яну Блумену, уже несколько лет выступающему за Канаду, и его нынешнему соотечественнику Грэму Фишу, побившему мировой рекорд на 10000 метрах.

Россиянам удалось реабилитироваться в командной гонке. Несмотря на плохую форму, Семериков всё-таки оказался в составе вместе с Русланом Захаровым и Сергеем Трофимовым. Длительные совместные тренировки дали результат — сборная России во второй раз выиграла бронзу, уступив на этот раз голландцам и японцам.