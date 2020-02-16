Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧМ на 1000 м с новым мировым рекордом

Конькобежец Павел Кулижников с мировым рекордом выиграл забег на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити.

Время россиянина — 1 минута 05,69 секунды. Он превзошёл прежнее достижение представителя Нидерландов Кьелда Нёйса на 0,49 секунды.

Именно Нёйс занял в Солт-Лейк-Сити второе место с результатом 1.06,730. Третьим стал его соотечественник Томас Крол (1.06,749). Россияне Руслан Мурашов (1.07,135) и Виктор Муштаков (1.07,345) классифицировались, соответственно, на девятой и 12-й позициях.

Ранее сообщалось, что конькобежка Воронина с мировым рекордом победила на ЧМ на дистанции 5000 м.