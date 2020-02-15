Конькобежка Воронина с мировым рекордом победила на ЧМ на дистанции 5000 м

Россиянка Наталья Воронина заняла первое место на дистанции 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити.

Воронина преодолела дистанцию за 6 минут 39,021 секунды, этот результат стал новым мировым рекордом. Предыдущее достижение в 6 минут 42,01 секунды принадлежало чешке Мартине Сабликовой, занявшей второе место и также превзошедшей свой рекорд.

Тройку призёров замкнула голландка Эсме Виссер.

Россиянка Елена Сохрякова заняла шестое место.

Ранее сообщалось, что канадский конькобежец Фиш установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м.