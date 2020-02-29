Большунов рассказал, зачем порвал на себе майку после финальной гонки «Ски Тура»

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Российский лыжник Александр Большунов назвал заключительную гонку многодневки «Ски Тур» наибольшим разочарованием в карьере.
Большунов рассказал, зачем порвал на себе майку после финальной гонки «Ски Тура»
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Я всё это сделал специально для норвежского телеканала NRK. Если серьёзно, то хотел аккуратно положить лыжи. Думал, кто-то их поймает. Но получилось совсем не аккуратно. А номер просто захотелось снять быстро. Это самый большой залёт получился. Думаю, эта гонка — самое большое разочарование в карьере», — цитирует Большунова Sport24.

Перед заключительной гонкой российский лыжник имел 34 секунды преимущества над конкурентами, однако в итоге проиграл им более полутора минут.

Ранее сообщалось, что Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти.

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