Большунов рассказал, зачем порвал на себе майку после финальной гонки «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов назвал заключительную гонку многодневки «Ски Тур» наибольшим разочарованием в карьере.

«Я всё это сделал специально для норвежского телеканала NRK. Если серьёзно, то хотел аккуратно положить лыжи. Думал, кто-то их поймает. Но получилось совсем не аккуратно. А номер просто захотелось снять быстро. Это самый большой залёт получился. Думаю, эта гонка — самое большое разочарование в карьере», — цитирует Большунова Sport24.

Перед заключительной гонкой российский лыжник имел 34 секунды преимущества над конкурентами, однако в итоге проиграл им более полутора минут.

Ранее сообщалось, что Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти.