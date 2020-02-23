Неудача Большунова из-за снегопада и победы в санях на фоне скандала: как россияне провели уикенд в зимних видах спорта

Александр Большунов не смог выиграть многодневную гонку «Ски Тур» из-за ошибки с подготовкой лыж к финальному этапу, перед которым он лидировал с большим отрывом. На этапе Кубка мира по санному спорту россияне выиграли два золота и серебро, при этом ряд спортсменов бойкотировали соревнования из-за состояния трассы. Дмитрий Логинов и Андрей Соболев стали призёрами состязаний по сноуборду в Пхёнчхане. А Максим Буров сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по лыжной акробатике, несмотря на отсутствие медали на этапе в Минске.

Лыжные гонки

В норвежском Тронхейме завершилась новая лыжная многодневка «Ски Тур». Перед заключительной гонкой преследования на 30 км классическим стилем Александр Большунов имел комфортное преимущество в 34 секунды над ближайшим конкурентом Полом Голбергом. Едва ли у кого-то оставались сомнения, что лидер Кубка мира сохранит задел и выиграет максимальное количество очков.

Однако за 15 минут до старта начался сильный снегопад, спутавший все карты российскому лыжнику. Мало того, что его инвентарь не был подготовлен к такой погоде, ему также пришлось прокладывать лыжню для всех преследователей. За считаные километры Голберг догнал Большунова, а вместе с ним ещё пять норвежцев, в числе которых был Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Когда снегопад поутих, Большунов предпринял попытку догнать большую группу соперников, борющуюся за второе место, и оказался на расстоянии всего пяти секунд от неё. Однако сил было потрачено слишком много, россиянин так и финишировал седьмым. Впрочем, его главный соперник в общем зачёте Кубка мира тоже не преуспел — соотечественники не стали делиться с Клебо очками, и тот финишировал шестым. В следующих трёх гонках Большунов всё ещё будет лидером общей классификации, и это единственная хорошая для него новость по итогам «Ски Тура», победу в котором одержал Голберг.

В женских соревнованиях россиянки не претендовали на что-либо. Наталья Непряева задолго до конца снялась из-за вирусной инфекции, а её подруги по команде оказались бессильны против большинства соперниц. Лучший результат показала Алиса Жамбалова, занявшая 22-е место.

Санный спорт

Этап Кубка мира по санному спорту в Винтерберге оказался самым скандальным за последние десятилетия. Множество спортсменов оказались неудовлетворенны состоянием льда на немецкой трассе и отказались участвовать из соображений безопасности. Международная федерация санного спорта согласилась лишь сократить дистанцию, заодно наказав американку Саммер Бричер, которая активно критиковала организацию.

В итоге заезды состоялись, однако в них не приняли участие сборные Австрии и США. Даже большинство немецких саночников не рискнули спуститься по домашней трассе. Из России бойкот поддержал обладатель двух золотых медалей недавнего чемпионата мира Роман Репилов, который рискнул своим лидерством в общем зачёте ради безопасности.

В итоге результаты этапа Кубка мира оказались на редкость сенсационными. У женщин Татьяна Иванова поначалу шла на первом месте, однако после второго спуска её обошла латвийка Элиза Цауце. На третье место поднялась немка Юлия Таубиц — главная соперница россиянки в общем зачёте Кубка мира. Чтобы Иванова выиграла «Хрустальный глобус», ей будет необходимо либо обойти немку на последнем этапе в Кёнигзее, либо показать второй результат.

В мужских одноместных санях российские болельщики могли рассчитывать на Семёна Павличенко, который шёл четвёртым после первой попытки. Однако неудачный второй заезд в дождевых условиях отбросил его далеко от медалей. Победу одержал немец Йоханнес Людвиг, которому непогода традиционно приносит золото. Репилов смог сохранить лидерство в Кубке мира, но его главный преследователь Доминик Фишналлер занял четвёртое место в Винтерберге и сократил отставание всего лишь до одного очка.

Во второй день соревнований погода всё ещё оставалась ненастной, но она принесла удачу российской двойке Александр Денисьев — Владислав Антонов. Чемпионы мира в спринте выиграли оба заезда и во второй раз за сезон одержали победу. В Кёнигзее у них будет возможность побороться за место в первой тройке общего зачёта, куда российские саночники не попадали с советских времён.

Congratulations Aleksandr Denisev / Vladisav Antonov (Russia) for your victory at the 8th Viessmann Luge World Cup in Winterberg #LugeLove#Worldcup#Winterfans#Winterbergpic.twitter.com/IK8j6yko2m — FIL Luge (@FIL_Luge) February 23, 2020

В отсутствие немцев и австрийцев россияне заодно выиграли командную эстафету. Иванова, Павличенко, Денисьев и Антонов выиграли почти полминуты у итальянцев. За сезон это второй успех сборной России, который открывает дорогу к победе по итогам года. Однако на первой строчке зачёта всё ещё остаётся команда Италии.

Сноуборд

Очередной этап Кубка мира в поворотных дисциплинах сноуборда состоялся на олимпийской трассе в Пхёнчхане. Впервые за три года российским спортсменам удалось выиграть на ней медали.

В финал мужских состязаний по параллельному гигантскому слалому пробились двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов и итальянец Роланд Фишналлер. 39-летний спортсмен без проблем совершил заключительный спуск, в то время как россиянин испытал проблемы на дистанции и добраться до финишной черты не смог. Для Логинова это серебро стало первой наградой за сезон. На пьедестал почёта вместе с ним поднялся Андрей Соболев, обогнавший в споре за бронзу австрийца Александра Пайера.

Оба россиянина поднялись в первую пятёрку общего зачёта Кубка мира в данной дисциплине, но на победу претендовать они уже не могут — Фишналлер досрочно завоевал титул. В комбинированном зачёте слалома Соболев и Логинов замыкают первую шестёрку, имея все шансы подняться хотя бы на второе место за пять оставшихся стартов, один из которых состоится в Москве.

Фристайл

В Минске состоялся этап Кубка мира по фристайлу в самой интересной для россиян дисциплине — лыжной акробатике. Правда, в этот раз медали отечественным фристайлерам не покорились. Хотя Максим Буров и Павел Кротов дошли до финала и даже пробились во вторую попытку, они остались стоять сразу за пьедесталом почёта, хотя именно они исполняли самые сложные прыжки вечера. Любовь Никитина тоже придерживалась этой стратегии, но из-за падения она стала лишь 12-й в женских соревнованиях.

Тем не менее в общем зачёте российские лыжники по-прежнему занимают лидирующие позиции. Буров остался первым, а Кротов делит второе место со швейцарцем Ноэ Ротом. До конца сезона акробаты выступят ещё в Алма-Ате и Красноярске, после чего Буров сможет вернуть себе «Хрустальный глобус», который уже был в его коллекции два года назад.

Бобслей и скелетон

В немецком Альтенберге начался главный старт сезона в бобслее и скелетоне — чемпионат мира. В первую неделю соревнований медали разыгрывались среди женских и мужских двухместных экипажей. Российские спортсмены участие в этом фактически не принимали. Лучший результат показали Надежда Сергеева и Елена Мамедова, занявшие шестое место.

Алексей Стульнев и Илья Малых вовсе показали 13-й результат среди мужчин. Самая большая неудача поджидала Ростислава Гатюкевича и Руслана Самитова. Они перевернулись во втором заезде из четырёх.

Соревнования продолжатся в следующие выходные. У сборной России будет шанс положить медали в копилку благодаря скелетонистам, в частности Александру Третьякову и Елене Никитиной, которые в Кубке мира одержали на двоих шесть побед за сезон.