Большунов сравнил отмену заключительных этапов КМ с испорченным праздником
- РИА Новости
«Эмоций нет никаких, был долгий перелёт. Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, кубка нет. Придётся биться в следующем году ещё за один. Непонятно пока, когда вручат «Большой хрустальный глобус», это будет решать FIS», — заявил Большунов.
Этапы в канадских Квебеке и Кэнморе, а также американском Миннеаполисе были отменены из-за пандмемии коронавируса. Большунов досрочно стал победителем общего зачёта турнира.
Ранее сообщалось, что у лыжника Ларькова коронавирус не обнаружен.