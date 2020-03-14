Большунов сравнил отмену заключительных этапов КМ с испорченным праздником

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Российский лыжник Александр Большунов высказал мнение об отмене заключительных этапов Кубка мира сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Большунов сравнил отмену заключительных этапов КМ с испорченным праздником
  • РИА Новости

«Эмоций нет никаких, был долгий перелёт. Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, кубка нет. Придётся биться в следующем году ещё за один. Непонятно пока, когда вручат «Большой хрустальный глобус», это будет решать FIS», — заявил Большунов.

Этапы в канадских Квебеке и Кэнморе, а также американском Миннеаполисе были отменены из-за пандмемии коронавируса. Большунов досрочно стал победителем общего зачёта турнира.

Ранее сообщалось, что у лыжника Ларькова коронавирус не обнаружен.

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