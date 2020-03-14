«Я ещё не король»: Большунов о победе в общем зачёте КМ, соперничестве с норвежцами и коронавирусе
- AFP
- © Terje Pedersen
— Поздравляем вас с победой в личном зачёте Кубка мира! Расскажите, как восприняли этот успех?
— Был долгий перелёт, так что эмоций нет никаких. Да и соревнования должны были закончиться не так. Всё оборвали и не дали отпраздновать. Тем более и кубка нет. Придётся биться в следующем году ещё за один.
— В последний раз российский спортсмен завоёвывал «Большой хрустальный глобус» в лыжных гонках в сезоне-1990/91. Тогда первое место в общем зачёте занял Владимир Смирнов. Это не давило на вас?
— Нет, у меня даже не было этого в голове. Просто настраивался на гонки. Главным было показывать результат в каждом забеге.
— Когда Международная федерация лыжного спорта (FIS) должна доставить вам «Большой хрустальный глобус»?
— Пока неизвестно. FIS решит, где будет вручение, после чего сообщит.
— Есть вариант, что отправят трофей по почте?
— Нет, бандеролью «Глобус» точно не пришлют.
— Соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса. Вас не пугает эта ситуация?
— Нет. Если бояться, то поймаешь его.
— В связи с распространением коронавируса врачи пристальнее следили за здоровьем спортсменов?
— Они были рядом, но занимались чем-то другим. Медики сидели в телефонах и даже не замечали нас.
— Из-за угрозы заболевания сборная Норвегии отказалась от участия в этапах Кубка мира в США и Канаде. Как отреагировали?
— И до отказа норвежцев было понятно, что кубок мой практически на 100%. Их решение сопутствовало отмене последних этапов. Очень расстроился, когда узнал, что их не будет. Они были главными соперниками и должны были присутствовать на моём празднике, но не сделали этого.
— Но при этом они всё равно высоко отзываются и хвалят вас…
— Они это любят.
— В концовке сезона ваше преимущество над Йоханнесом Клебо составляло около 500 очков. Как удавалось сохранять должный уровень мотивации и концентрации?
— Для меня на первом месте были исключительно гонки. Не обращал внимания на очковый задел.
— Какие забеги стали самыми сложными в прошедшем соревновательном году?
— Даже не помню. Прошёл сезон на одном дыхании. Всё пролетело в один миг, и даже обидно, что так быстро закончилось.
— Насколько на вам помогла поддержка со стороны вышей девушки Анны Жеребятьевой?
— Когда Аня рядом, становится спокойно. Есть с кем поговорить после гонок.
— Что говорил тренер сборной России Юрий Бородавко в течение года?
— Молчал. Был забавный момент. Когда сделал работу перед первой гонкой на 15 километров, Юрий Викторович сказал: «Так себе. Пойдёт, конечно, но не очень». А я чувствовал, что состояние нормальное, поэтому решил не обращать внимания.
— Можно ли предположить, что переломным моментом стал ваш успех в «Тур де Ски», после которого вас перестали считать вечным серебряным призёром?
— Возможно, для болельщиков и зрителей я и серебряный. Но моя главная цель — это победа. При этом важно всё делать постепенно. Не так, чтобы выиграть один старт, а потом провалиться и закончить со спортом.
— Вы делали что-то особенное в ходе подготовки к этому сезону? Ведь обычно подъём на гору Альпе Чермис давался вам с большим трудом.
— Если честно, до этого не было такого огромного желания победить. Это первый старт, когда я готовился с самого начала и до конца, чтобы показать хороший результат. Рад, что всё сработало.
— В ходе подъёма вы держались за спиной Сергея Устюгова, а затем обошли его. За этот манёвр многие поспешили прозвать вас «рюкзаком». Было обидно?
— Нужно быть неправильным человеком, чтобы назвать «рюкзаком» в такой ситуации. Когда идёшь в гору, то ты можешь только придерживать темп и больше ничего. Не сказал бы, что обижаюсь, но осадок остался.
— При этом одним из самых сложных стал пасьют на заключительном этапе «Ски Тура» в Трондхейме, когда вы допустили ошибку при выборе лыж. Помните, как отреагировали тогда?
— Я сразу сказал: «Приехали». И потом, по ходу дистанции, говорил «большое спасибо» Юрию Бородавко и смазчикам. Но всё-таки это была наша общая ошибка.
— По сути, на «Ски Туре» вам приходилось в одиночку сражаться с шестью норвежцами…
— А иначе никак. Один в поле тоже воин. Не скажу, что это было тяжело. Наоборот, приятно, когда кто-то пытается тебя обогнать. Я делаю всё то же самое.
— В феврале ваш главный соперник в общем зачёте Кубка мира Йоханнес Клебо сломал палец, вследствие чего его участие в «Ски Туре» оказалось под вопросом. Что вы подумали, когда узнали об этом?
— Никаких мыслей не было. Понимал, что это странная информация. То ли это правда, то ли нет. Но после этой новости начал готовиться к «Ски Туру» ещё упорнее. На все 110%.
— Наверняка, вас не удивило, что норвежские лыжники старались активно взаимодействовать друг с другом и применять против вас командную тактику…
— Нет, в Норвегии тактика всегда на первом месте. Если вспоминать, то последним запоминающимся был момент в масс-старте на 34 километра в Мерокере. Тогда Шур Рёте начал убегать перед бонусной отсечкой. По команде остальные норвежцы стали оглядываться, смотреть, где я нахожусь. А после вчетвером встали в ряд, чтобы помешать мне. Но я объехал по сугробам.
— На третьем этапе «Ски Тура» в Оре вы не смогли выйти в финал горного спринта из-за столкновения с Сименом Крюгером. Как считаете, он специально врезался в вас?
— Было много разных мыслей после того, что он сделал. Думаю, это не было специально. Просто он хотел первым забраться в подъём.
— Сейчас считаете себя королём лыжных гонок?
— Я ещё не король. Много целей не достигнуто. Дальше подготовка и взятие тех вершин, которых ещё нет в моей коллекции.
— В конце марта в Тюмени должен стартовать чемпионат России по лыжным гонкам. Как вы думаете, эти соревнования не постигнет участь заключительных этапов Кубка мира?
— По поводу чемпионата России ещё ничего неизвестно. Его тоже могут отменить. Но если он состоится, то пробегу все гонки.
— А если нет, чем планируете заниматься?
— Тренироваться, готовится к следующему сезону.
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