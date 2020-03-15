Нортуг назвал Большунова лучшим лыжником мира на данный момент

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг заявил, что считает россиянина Александра Большунова лучшим лыжником на данный момент.

«Расстановка сил в нынешнем сезоне была очевидна. Да, Йоханнес Клебо — лучший спринтер, но Большунов — универсал, а также лидер на длинных дистанциях», — заявил Нортуг.

Он отметил, что Большунов выиграл «Тур де Ски» и королевский марафон в Хольменколлене. Также, по его мнению, россиянин победил бы в «Ски Туре», если бы не возникло проблем с лыжами.

«Очевидно, что Александр сейчас лучший лыжник. Думаю, что у россиянина больше шансов в гонках на 30 км и 50 км, в спринте Клебо — фаворит, а на 15 км будет много претендентов», — добавил Нортуг.

Большунов стал победителем общего зачёта Кубка мира по итогам сезона.

Ранее Нортуг ответил на вопрос о лучшем лыжнике всех времён.