Нортуг назвал Большунова лучшим лыжником мира на данный момент

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг заявил, что считает россиянина Александра Большунова лучшим лыжником на данный момент.

«Расстановка сил в нынешнем сезоне была очевидна. Да, Йоханнес Клебо — лучший спринтер, но Большунов — универсал, а также лидер на длинных дистанциях», — заявил Нортуг.

Он отметил, что Большунов выиграл «Тур де Ски» и королевский марафон в Хольменколлене. Также, по его мнению, россиянин победил бы в «Ски Туре», если бы не возникло проблем с лыжами.

«Очевидно, что Александр сейчас лучший лыжник. Думаю, что у россиянина больше шансов в гонках на 30 км и 50 км, в спринте Клебо — фаворит, а на 15 км будет много претендентов», — добавил Нортуг.

Большунов стал победителем общего зачёта Кубка мира по итогам сезона.

Ранее Нортуг ответил на вопрос о лучшем лыжнике всех времён.

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