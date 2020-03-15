Норвежский лыжник Нортуг: каждый приезд в Россию — большое счастье для меня

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг поделился впечатлениями от посещения России.
Норвежский лыжник Нортуг: каждый приезд в Россию — большое счастье для меня
  • Reuters

«Каждый приезд в Россию — для меня большое счастье. Я очень благодарен Александру Легкову за то, что он меня пригласил. Нам не удалось провести полноценную гонку, но мы заменили её игрой. Я отлично провёл время, мне было очень весело», — сказал Нортуг.

Он также отметил, что готов приехать в Россию и в следующем году, если Легков снова его пригласит.

Ранее Нортуг заявил, что участие России на ОИ важно для всего спорта.

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