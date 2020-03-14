Нортуг: участие России на ОИ важно для всего спорта

Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований.

«Отсутствие России станет большой потерей для спорта во всём мире. Нам всегда нравилось соревноваться с русскими. Это соперничество украшает наш вид спорта. Конечно, WADA должно делать свою работу, но не считаю правильным наказывать всю страну. Если кто-то нарушает антидопинговые правила, он и должен быть дисквалифицирован. Надеюсь, что финальное решение позволит российским спортсменам выступать как в следующем году, так и на Олимпиаде в Пекине. Это важно для всего спорта, поскольку Россия — это большая спортивная страна», — цитирует Нортуга «Чемпионат».

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее Матыцин заявил, что рассмотрение дела WADA против РУСАДА в CAS может затянуться.