Нортуг: участие России на ОИ важно для всего спорта

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Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований.
Нортуг: участие России на ОИ важно для всего спорта
  • Reuters

«Отсутствие России станет большой потерей для спорта во всём мире. Нам всегда нравилось соревноваться с русскими. Это соперничество украшает наш вид спорта. Конечно, WADA должно делать свою работу, но не считаю правильным наказывать всю страну. Если кто-то нарушает антидопинговые правила, он и должен быть дисквалифицирован. Надеюсь, что финальное решение позволит российским спортсменам выступать как в следующем году, так и на Олимпиаде в Пекине. Это важно для всего спорта, поскольку Россия — это большая спортивная страна», — цитирует Нортуга «Чемпионат».

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее Матыцин заявил, что рассмотрение дела WADA против РУСАДА в CAS может затянуться.

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