Матыцин заявил, что рассмотрение дела WADA против РУСАДА в CAS может затянуться

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть сдвинуты на конец мая из-за ситуации с коронавирусом.

«В связи с коронавирусом сейчас можно будет сдвинуть сроки рассмотрения в CAS этого дела. Вероятно, оно будет сдвинуто на конец мая. Однако все необходимые действия принимаются. Надеюсь, как минимум мы защитим интересы спортсменов на Олимпиаде в Токио, если она состоится. Пока Международный олимпийский комитет не делает никаких заявлений об отмене или переносе, сборная России будет участвовать со всеми национальными атрибутами», — цитирует Матыцина ТАСС.

9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Российская сторона подала апелляцию в CAS.

Ранее сообщалось, что СAS отменил дисквалификацию легкоатлета Лоусона за непреднамеренное употребление допинга.