Президент ФВСР Екимов рассказал о проблемах Свешникова со здоровьем

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что у скончавшегося накануне на треке в Крылатском велогонщика Павла Свешникова были проблемы с сердцем.

Как подчеркнул функционер, произошедшее «связано не с велосипедом, а с Павлом и его здоровьем».

«Я слышал, что были проблемы, в том числе и в прошлом году. Лучше пройти углублённое медобследование и перестраховаться, чтобы понять, что происходит с твоим здоровьем. Геройство — это хорошо, но жизнь короткая», — приводит слова Екимова ТАСС.

Ранее сообщалось, что третий день Гран-при Москвы отменён после смерти велогонщика Свешникова.