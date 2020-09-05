Президент ФВСР Екимов рассказал о проблемах Свешникова со здоровьем

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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что у скончавшегося накануне на треке в Крылатском велогонщика Павла Свешникова были проблемы с сердцем.
Президент ФВСР Екимов рассказал о проблемах Свешникова со здоровьем
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Как подчеркнул функционер, произошедшее «связано не с велосипедом, а с Павлом и его здоровьем».

«Я слышал, что были проблемы, в том числе и в прошлом году. Лучше пройти углублённое медобследование и перестраховаться, чтобы понять, что происходит с твоим здоровьем. Геройство — это хорошо, но жизнь короткая», — приводит слова Екимова ТАСС.

Ранее сообщалось, что третий день Гран-при Москвы отменён после смерти велогонщика Свешникова.

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