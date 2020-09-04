Третий день Гран-при Москвы отменён после смерти велогонщика Свешникова

Короткая ссылка
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что третий день Гран-при Москвы по велотреку отменён в связи с гибелью гонщика Павла Свешникова.
Третий день Гран-при Москвы отменён после смерти велогонщика Свешникова
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Совместно с Федерацией велосипедного спорта в городе Москве приняли решение отменить третий день соревнований. Спортсмены, которые участвуют в Гран-при, придут на велотрек в субботу, чтобы почтить память Павла», — цитирует Екимова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Свешников потерял сознание, а после скончался на Гран-при Москвы. Инцидент с 22-летним спортсменом произошёл во время командного спринта в Крылатском. Медицинская бригада пыталась реанимировать спортсмена, но безуспешно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить