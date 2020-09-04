Третий день Гран-при Москвы отменён после смерти велогонщика Свешникова

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что третий день Гран-при Москвы по велотреку отменён в связи с гибелью гонщика Павла Свешникова.

«Совместно с Федерацией велосипедного спорта в городе Москве приняли решение отменить третий день соревнований. Спортсмены, которые участвуют в Гран-при, придут на велотрек в субботу, чтобы почтить память Павла», — цитирует Екимова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Свешников потерял сознание, а после скончался на Гран-при Москвы. Инцидент с 22-летним спортсменом произошёл во время командного спринта в Крылатском. Медицинская бригада пыталась реанимировать спортсмена, но безуспешно.