Бельгиец ван Арт победил на пятом этапе «Тур де Франс»

Бельгийский велогонщик команды Jumbo Visma Вут ван Арт одержал победу на пятом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Ван Арт преодолел дистанцию 183 км за 4 часа 21 минуту 22 секунды.

Вторым финишировал голландец Кес Бол из Team Sunweb. Тройку замкнул ирландец Сэм Беннет, представляющий Deceuninck-Quick Step.

Россиянин Ильнур Закарин из CCC завершил этап на 148-м месте, проиграв лидеру 4 минуты 50 секунд. Павел Сиваков из Ineos финишировал 156-м.

🐦 A bird's eye view of the final sprint and @WoutvanAert's win!



🐦 Vue de haut, le sprint et la victoire de @WoutvanAert !#TDF2020pic.twitter.com/tpovEjpgea — Tour de France™ (@LeTour) September 2, 2020

По итогам пяти этапов лидером в генеральной классификации является британец Адам Йейтс выступающий за Mitchelton-Scott. Он на три секунды опережает идущего вторым словенца Приможа Роглича из Jumbo Visma. Тройку лидеров с отставанием в семь секунд замыкает ещё один словенский велогонщик Тадей Погачар, выступающий за UAE Team Emirates.

Ранее сообщалось, что «Джиро д’Италия» стартует в октябре на Сицилии.