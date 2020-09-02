Бельгиец ван Арт победил на пятом этапе «Тур де Франс»

Короткая ссылка
Бельгийский велогонщик команды Jumbo Visma Вут ван Арт одержал победу на пятом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Бельгиец ван Арт победил на пятом этапе «Тур де Франс»
  • Reuters

Ван Арт преодолел дистанцию 183 км за 4 часа 21 минуту 22 секунды.

Вторым финишировал голландец Кес Бол из Team Sunweb. Тройку замкнул ирландец Сэм Беннет, представляющий Deceuninck-Quick Step.

Россиянин Ильнур Закарин из CCC завершил этап на 148-м месте, проиграв лидеру 4 минуты 50 секунд. Павел Сиваков из Ineos финишировал 156-м.

По итогам пяти этапов лидером в генеральной классификации является британец Адам Йейтс выступающий за Mitchelton-Scott. Он на три секунды опережает идущего вторым словенца Приможа Роглича из Jumbo Visma. Тройку лидеров с отставанием в семь секунд замыкает ещё один словенский велогонщик Тадей Погачар, выступающий за UAE Team Emirates.

Ранее сообщалось, что «Джиро д’Италия» стартует в октябре на Сицилии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить