В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе

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Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнён за участие в протестах против экономической политики страны в 2018 году.
В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Навид Афкари был приговорён к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Его также обвиняли в создании спецгрупп для свержения режима власти и в убийстве агента безопасности.

При этом спортсмен обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека, так как, по его словам, давал признание под пытками.

Ранее глава UFC прокомментировал решение властей Ирана казнить борца Афкари.

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