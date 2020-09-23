Подготовка Хабиба к сгонке, шансы его соперника и выбор запасного: что обсуждают за месяц до боя Нурмагомедов — Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи продолжают подготовку к поединку за титул в лёгком весе, который должен состояться в ночь на 24 октября на турнире UFC 254. В команде россиянина сообщили, что он сдаёт тесты на допинг каждые два дня, а сам Нурмагомедов рассказал о подготовке к сгонке веса. Между тем американец заявил, что планирует заставить чемпиона истекать кровью, а руководство промоушена назначило запасного бойца на случай травмы одного из спортсменов.

Через месяц в Абу-Даби состоится турнир UFC 254, в главном поединке которого сразятся действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи. Оба спортсмена уже приступили к заключительному этапу подготовки. Но если американец продолжает тренироваться в США, то россиянин ещё две недели назад отправился в ОАЭ, чтобы заблаговременно пройти акклиматизацию. Кроме того, Орёл уже начинает готовить себя к сгонке веса.

«Аккуратно пришли, попили воду после кофе. Подготовка продолжается, до жёсткой водяной диеты остаётся немного», — подписал Нурмагомедов фотографию в Instagram, на которой он изображён со своим партнёром по команде Исламом Махачевым.

Также по теме Подготовка к вылету в ОАЭ, бег в горах и спарринги с братьями: как Нурмагомедов тренируется перед боем с Гэтжи Хабиб Нурмагомедов скоро начнёт новый этап подготовки к поединку с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоится 24 октября в...

Стоит отметить, что Нурмагомедов уже успел испытать определённые сложности в ходе подготовки. Спустя несколько дней после прилёта в ОАЭ у россиянина заболел зуб, из-за чего он был вынужден приостановить тренировочный процесс. Однако уже спустя пару суток Хабиб возобновил занятия. Более приятным событием стал его очередной день рождения.

«32 года подъехали — как будто бы не ко мне. Быстро очень, почти незаметно», — признался Нурмагомедов.

Однако на этом отвлекающие моменты не закончились. В преддверии UFC 254 антидопинговые службы проявляют повышенный интерес к российскому бойцу и регулярно проводят тестирование на допинг. Как сообщили в команде Хабиба, он вынужден сдавать тесты каждые два дня. Причём на запрещённые препараты регулярно проверяют и его партнёров по Eagles MMA, многие из которых также выступят на грядущем турнире. Ислам Махачев сразится с экс-чемпионом в лёгком весе Рафаэлем Дос Аньосом, а Умар Нурмагомедов померится силами с Сергеем Морозовым. Проходила информация, что в шоу примет участие и Абубакар Нурмагомедов, но пока она не подтвердилась.

Что касается соперника Нурмагомедова, то в преддверии боя Гэтжи кажется предельно мотивированным и собранным, что не мешает ему подогревать интерес к схватке при помощи громких заявлений. Доминирующие выступления в клетке и умение избегать тяжёлых ударов стали причиной того, что за свою карьеру в UFC Хабиб ни разу не истекал кровью в октагоне. Но Джастин уверен, что в конце октября ему удастся изменить эту тенденцию.

«Я увижу его кровь. Хочу, чтобы и он увидел свою кровь. Хочу посмотреть, как он отреагирует. Он не такой безумец, как я, — вот в чём дело. Думаю, что он тоже сумасшедший и любит соперничество, но он не такой бешеный, как я. Видеть собственную кровь ему приходилось нечасто, в этом я уверен. Его стиль боя не рассчитан на битву до крови. Бьюсь об заклад, ему даже и в голову не приходит, что ему предстоит увидеть собственную кровь. Такую возможность он никогда не учитывал», — цитирует Гэтжи ESPN.

Несмотря на наличие борцовских навыков, Гэтжи предпочитает биться в стойке и известен своими ярчайшими выступлениями в октагоне. Подтверждением тому является тот факт, что за каждый из семи поединков в UFC американец получал денежный бонус. А его битва с Тони Фергюсоном была признана и лучшим выступлением вечера, и лучшим боем турнира.

В связи с этим нет оснований не принимать слова Гэтжи всерьёз. Он обладает нокаутирующим ударом, отлично работает в стойке и уже в дебюте постарается несколько раз попасть по Нурмагомедову. И если одна из атак американца достигнет цели, его прогноз вполне может сбыться.

При этом Гэтжи выразил недовольство тем фактом, что Нурмагомедов может войти в октагон в сопровождении более четырёх членов команды. По словам американца, он пытался договориться об увеличении числа своих секундантов, но получил отказ от UFC. Поэтому в его углу будут находиться только тренеры и его брат Маркус.

«Поверь мне, я сказал Али (Абдель-Азизу, менеджеру. — RT), что если я приду, и с ним будет более четырёх сопровождающих, то я устрою большой переполох. Потому что я спросил, можно ли мне прийти с оператором... И я ведь знаю, что людей с ним придёт немало — у меня будут большие претензии. Причём не к нему», — признался Гэтжи.

Тем не менее воинственный настрой американца пока не позволил ему склонить на свою сторону ни букмекеров, ни экспертов. Нурмагомедов считается фаворитом в грядущей дуэли, что подтверждают даже действующие чемпионы организации. Так, обладатель титула в полулёгком весе Алекс Волкановски заявил, что отдаёт предпочтение россиянину.

«Хабиб добивается невероятного контроля над соперником. У любого, кого бы он ни схватил, будут серьёзные проблемы. При этом Гэтжи — атлетичный боец и, наверное, будет здорово выкручиваться из опасных положений. Если предполагать, кто победит, то я бы сказал, что это будет Хабиб с его запредельным контролем. Дашь ему только палец ноги — он захватит стопу, затем голень, доберётся до бёдер, окажется сверху, захватит руку. В общем, вырваться из захвата Хабиба непросто», — заявил Волкановски в эфире YouTube-канала Menace Tube.

С ним согласился и представитель лёгкого веса Дэн Хукер. При этом австралиец отдал дань уважения Гэтжи и признал, что борцовские навыки делают его неудобным оппонентом для Нурмагомедова.

«Мне кажется, что Хабиб со своим уровнем контроля в октагоне окажется ему не по зубам. Думаю, этот бой станет самым сложным в карьере Нурмагомедова. Хабибу будет нелегко: в пух и прах он своего соперника не разнесёт, но за счёт контроля всё же одержит верх. Так что я склоняюсь в сторону победы Хабиба. Конечно, лоу-кики могут стать решающим фактором — это если соперник стоит напротив и спокойно принимает удары. Просто Хабиб работает не на таком расстоянии. Он быстро сокращает дистанцию и подходит вплотную. Сложно попасть по ноге того, кто бежит прямо на вас», — сказал Хукер в эфире Submission Radio.

Стоит напомнить, что изначально следующим противником Нурмагомедова должен был стать Тони Фергюсон, имевший на начало года серию из 12 побед подряд. Но россиянин не смог принять участие в турнире UFC 249, а его место занял Гэтжи. На этот раз промоушен решил перестраховаться и заранее назвать запасного бойца на титульный поединок в лёгком весе. К удивлению многих им стал не Дастин Порье, а Майкл Чендлер, совсем недавно подписавший контракт с чемпионатом.

Экс-чемпион Bellator не стал тратить время зря и сходу попытался обратить на себя внимание россиянина. Сначала он опубликовал коллаж, на котором бойцы якобы проводят дуэль взглядов, а также подписью: «Скоро увидимся». А затем поделился планом на бой с Хабибом.

«Он меня не повалит. Не думаю, что у него получится. А если повалит, то не удержит. В отличие от всех, кто с ним уже бился, я сам могу свалить его в партер. В бою Хабиба с Элом Яквинтой было видно, что как только у него не получаются тейкдауны, он начинает действовать слегка хаотично. Начинает мешкать, потому что понимает, что ударная техника у него не на высоте», — заявил Чендлер в эфире Instagram.

При этом американец высоко оценил навыки россиянина в партере и назвал его одним из самых доминирующих борцов на планете, а также выразил уверенность, что уже совсем скоро померится силами с Хабибом.

«Он знает, что его шансы на победу зависят от возможности приблизиться к тебе вплотную, прижать к сетке, затем перевести в партер и удерживать. План таков: не давать себя повалить. Но это план вообще любого бойца. Вы сможете увидеть этот план в действии, возможно, не ранее 24 октября или какой-то другой даты. Потому что в ближайшем будущем у меня будет схватка с Хабибом за титул. Готовьтесь», — заключил Чендлер.