Нурмагомедов: подготовка к бою с Гэтжи продолжается

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что вскоре приступит к новому этапу подготовки к очередной защите титула.

«Аккуратно пришли, попили воду после кофе. Подготовка продолжается, до жёсткой водяной диеты остаётся немного», — написал в Instagram Нурмагомедов, опубликовав совместное фото в кафе с другим бойцом своей команды — Исламом Махачевым.

Россиянин выступит на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи.

Ранее Квят заявил о желании взять урок борьбы у Нурмагомедова.