Нурмагомедов: подготовка к бою с Гэтжи продолжается
- © Josh Hedges / Zuffa LLC
- globallookpress.com
«Аккуратно пришли, попили воду после кофе. Подготовка продолжается, до жёсткой водяной диеты остаётся немного», — написал в Instagram Нурмагомедов, опубликовав совместное фото в кафе с другим бойцом своей команды — Исламом Махачевым.
Россиянин выступит на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи.
Ранее Квят заявил о желании взять урок борьбы у Нурмагомедова.