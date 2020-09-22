Нурмагомедов: подготовка к бою с Гэтжи продолжается

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что вскоре приступит к новому этапу подготовки к очередной защите титула.
Нурмагомедов: подготовка к бою с Гэтжи продолжается
  • © Josh Hedges / Zuffa LLC
  • globallookpress.com

«Аккуратно пришли, попили воду после кофе. Подготовка продолжается, до жёсткой водяной диеты остаётся немного», — написал в Instagram Нурмагомедов, опубликовав совместное фото в кафе с другим бойцом своей команды — Исламом Махачевым. 

Россиянин выступит на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи.

Ранее Квят заявил о желании взять урок борьбы у Нурмагомедова.

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