Квят заявил о желании взять урок борьбы у Нурмагомедова

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Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят признался, что хотел бы познакомиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе и своим соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.
Квят заявил о желании взять урок борьбы у Нурмагомедова
  • Reuters

«Макгрегор или Нурмагомедов? Тяжело сказать, они оба делают свой вид спорта таким популярным. Из-за их противостояния я стал больше увлекаться UFC — они как в «Формуле-1» были Сенна и Прост. Не очень хорошо разбираюсь в UFC, но, как я понимаю, у них два разных стиля. Надеюсь, что однажды познакомлюсь и с Хабибом — с удовольствием взял бы у него урок борьбы!» — сказал Квят в прямом эфире группы Red Bull в соцсети «ВКонтакте». 

Конор Макгергор является экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях. В октябре 2018 года Нурмагомедов одержал победу над ирландцем удушающим приёмом.

Ранее боец MMA Чендлер поздравил Нурмагомедова с днём рождения, намекнув на бой с россиянином.

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