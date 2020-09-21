Боец MMA Чендлер поздравил Нурмагомедова с днём рождения, намекнув на бой с россиянином

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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе американец Майкл Чендлер, подписавший контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), обратился к обладателю титула UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Боец MMA Чендлер поздравил Нурмагомедова с днём рождения, намекнув на бой с россиянином
  • © Виталий Тимкив/РИА Новости

В своём Twitter Чендлер опубликовал фотоколлаж, на котором он и Нурмагомедов смотрят друг другу в глаза.

«С днём рождения, скоро увидимся», — подписал снимок Чендлер.

20 сентября Нурмагомедову исполнилось 32 года. Ближайший поединок российский боец проведёт 24 октября на турнире UFC 254. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram в честь своего 32-летия.

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