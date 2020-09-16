Умар Нурмагомедов: придёт время, мы подерёмся с Яном

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поделился мнением о своём соотечественнике, чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петре Яне.

«Пётр Ян — молодец во всех смыслах. За два года разнёс всех своих соперников, стал чемпионом. Я не собираюсь умалять его достоинства. Но нет такого, что я думаю, будто бы я не смогу его победить. Тогда нужно дома сидеть, а не нужно работать в зале и тренироваться. Пётр Ян — молодец, но пояс один. Если придёт такое время, что мы с ним поспорим за чемпионство, то будем драться. Для нашей страны это будет отличный результат», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба UFC.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля, победив в бою за вакантный титул бразильца Жозе Алдо.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал о пользе спаррингов с Хабибом.