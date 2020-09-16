Умар Нурмагомедов: придёт время, мы подерёмся с Яном

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поделился мнением о своём соотечественнике, чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петре Яне.
Умар Нурмагомедов: придёт время, мы подерёмся с Яном
  • Reuters

«Пётр Ян — молодец во всех смыслах. За два года разнёс всех своих соперников, стал чемпионом. Я не собираюсь умалять его достоинства. Но нет такого, что я думаю, будто бы я не смогу его победить. Тогда нужно дома сидеть, а не нужно работать в зале и тренироваться. Пётр Ян — молодец, но пояс один. Если придёт такое время, что мы с ним поспорим за чемпионство, то будем драться. Для нашей страны это будет отличный результат», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба UFC.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля, победив в бою за вакантный титул бразильца Жозе Алдо.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал о пользе спаррингов с Хабибом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить