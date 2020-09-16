Умар Нурмагомедов рассказал о пользе спаррингов с Хабибом

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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал о тренировках со своим двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Умар Нурмагомедов рассказал о пользе спаррингов с Хабибом
  • РИА Новости

«Когда мы находимся в нашем селении, где все живём, там тренироваться особо не с кем. Так что работаем с Хабибом в паре из-за веса. Хотя мне тяжело, он весит 85 кг, я — 70. Когда мы выезжаем в США, то с Хабибом работают Мамедов, Махачев, более подходящие по весу бойцы. С ним всегда тяжело. Во-первых, вес, а во-вторых, от него всегда идёт прессинг, натиск. Я не могу делать свою работу, мне постоянно приходится думать о его борьбе и ударах. Зато когда я с ним выкладываюсь, то мне потом с бойцами своего веса уже легче. Думаю, для меня есть плюсы от такой работы», — цитирует Умара Нурмагомедова пресс-служба UFC Russia

Следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдёт 24 октября. В рамках турнира UFC 254 российский чемпион сразится с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Умар Нурмагомедов выразил мнение, что Хабиб победит Гэтжи за счёт своей выносливости.

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