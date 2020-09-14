Умар Нурмагомедов считает, что Хабиб победит Гэтжи за счёт своей выносливости

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка своего двоюродного брата, действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, с американцем Джастином Гэтжи.
Умар Нурмагомедов считает, что Хабиб победит Гэтжи за счёт своей выносливости
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

«Я думаю, что Хабиб переедет Гэтжи. Во всех предыдущих боях Джастин уставал, он задыхался. В бою с Фергюсоном он более-менее не бросался — и то устал. Просто Тони из-за того, что Гэтжи его разбил, ещё больше устал, чем он», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Ушатайка».

Бой Нурмагомедова и Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов заявил, что турнир UFC 254 будет без болельщиков.

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