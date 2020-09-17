Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на бой Нурмагомедова с Гэтжи
- Reuters
«Кто является величайшим бойцом лёгкого веса в истории UFC? Нурмагомедов. Мой бой мечты? С Хабибом. Поединок Нурмагомедова и Гэтжи? Хабиб победит единогласным решением судей», — написал Чендлер в Twitter.
Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 242, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков заявил, что не видит смысла в бое-реванше Нурмагомедова с Конором Макгрегором.