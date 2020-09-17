Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на бой Нурмагомедова с Гэтжи

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал, кого считает лучшим бойцом мира в своём дивизионе, а также дал прогноз на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в котором встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.

Reuters

«Кто является величайшим бойцом лёгкого веса в истории UFC? Нурмагомедов. Мой бой мечты? С Хабибом. Поединок Нурмагомедова и Гэтжи? Хабиб победит единогласным решением судей», — написал Чендлер в Twitter. Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 242, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков заявил, что не видит смысла в бое-реванше Нурмагомедова с Конором Макгрегором.