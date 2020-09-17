Немков не видит смысла в бое-реванше Нурмагомедова с Макгрегором

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказал мнение о целесообразности проведения реванша между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Мне кажется, в нём нет смысла», — рассказал Немков RT.

Он отметил, что вклад Макгрегора в развитие смешанных единоборств ошибочно недооценивают.

«Макгрегор — очень быстрый, взрывной спортсмен и неоднократно демонстрировал, что он очень силён. Свои недостатки в борьбе он компенсировал навыками в ударной технике», — добавил Немков.

Ранее он высказал мнение, что Фёдору Емельяненко по силам добиться успеха на тренерском поприще.