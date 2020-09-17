Немков не видит смысла в бое-реванше Нурмагомедова с Макгрегором
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«Мне кажется, в нём нет смысла», — рассказал Немков RT.
Он отметил, что вклад Макгрегора в развитие смешанных единоборств ошибочно недооценивают.
«Макгрегор — очень быстрый, взрывной спортсмен и неоднократно демонстрировал, что он очень силён. Свои недостатки в борьбе он компенсировал навыками в ударной технике», — добавил Немков.
Ранее он высказал мнение, что Фёдору Емельяненко по силам добиться успеха на тренерском поприще.