Немков не видит смысла в бое-реванше Нурмагомедова с Макгрегором

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказал мнение о целесообразности проведения реванша между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Немков не видит смысла в бое-реванше Нурмагомедова с Макгрегором
  • © Hans Gutknecht/Digital First Media/Los Angeles Daily News via Getty Images

«Мне кажется, в нём нет смысла», — рассказал Немков RT.

Он отметил, что вклад Макгрегора в развитие смешанных единоборств ошибочно недооценивают.

«Макгрегор — очень быстрый, взрывной спортсмен и неоднократно демонстрировал, что он очень силён. Свои недостатки в борьбе он компенсировал навыками в ударной технике», — добавил Немков.

Ранее он высказал мнение, что Фёдору Емельяненко по силам добиться успеха на тренерском поприще.

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