Немков: Емельяненко по силам добиться успеха на тренерском поприще

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказал мнение, удастся ли прославленному российскому бойцу Фёдору Емельяненко стать успешным тренером по завершении спортивной карьеры.
Немков: Емельяненко по силам добиться успеха на тренерском поприще
  • РИА Новости

«Думаю, ему по силам добиться успеха на тренерском поприще. У него для этого есть всё. Но что касается занятий с нами, то тут могут возникнуть некоторые проблемы. Насколько знаю, сами бойцы не очень хотят уезжать из Белгородской области. Нам здесь всё нравится. Фёдор же недавно переехал в Москву, построил дом. Посмотрим, как всё сложится», — рассказал Немков RT.

Ранее он объяснил, почему представители боевого самбо добиваются успеха в MMA.

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