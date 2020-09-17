Немков: Емельяненко по силам добиться успеха на тренерском поприще
- РИА Новости
«Думаю, ему по силам добиться успеха на тренерском поприще. У него для этого есть всё. Но что касается занятий с нами, то тут могут возникнуть некоторые проблемы. Насколько знаю, сами бойцы не очень хотят уезжать из Белгородской области. Нам здесь всё нравится. Фёдор же недавно переехал в Москву, построил дом. Посмотрим, как всё сложится», — рассказал Немков RT.
Ранее он объяснил, почему представители боевого самбо добиваются успеха в MMA.