Нурмагомедов возобновил подготовку к бою с Гэтжи после болезни

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов возобновил тренировки в рамках подготовки к поединку с американцем Джастином Гэтжи.

«Хабиб тренируется, всё в порядке», — приводит слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.

До этого россиянин приостановил подготовку из-за болезни.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года. Тогда он с помощью удушающего приёма одолел Дастина Порье.

Ранее Магомед Исмаилов сделал прогноз на бой Нурмагомедов — Гэтжи.