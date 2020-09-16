Нурмагомедов возобновил подготовку к бою с Гэтжи после болезни
- Reuters
«Хабиб тренируется, всё в порядке», — приводит слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.
До этого россиянин приостановил подготовку из-за болезни.
Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года. Тогда он с помощью удушающего приёма одолел Дастина Порье.
Ранее Магомед Исмаилов сделал прогноз на бой Нурмагомедов — Гэтжи.